Vianoce strávi za mrežami viac ako 10.000 väzňov

Bratislava 24. decembra (TASR) – Počas Štedrého dňa sa väzni v slovenských ústavoch budú môcť zapojiť do vianočných turnajov v dáme, v šachu, v hode šípkami alebo v stolnotenisovom turnaji, avšak za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení a s limitovaným počtom osôb. Vianočné sviatky strávi za mrežami viac ako 10.000 obvinených a odsúdených. TASR o tom informovala hovorkyňa Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Monika Kacvinská.



"Počas sviatkov majú väznené osoby mimoriadne povolenie sledovať televízne vysielanie do 24.00 h. Zároveň majú možnosť sledovať polnočnú svätú omšu, rôzne katechézy a modliť sa svätý ruženec. Väzenský personál umožňuje počúvanie vianočných vinšov, kolied a realizuje spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku. Osobné voľno môžu väznené osoby využívať na písanie korešpondencie, hranie spoločenských hier, čítanie kníh, ktoré si môžu vypožičať z ústavnej knižnice, lúštenie krížoviek, sudoku, sledovanie DVD filmov a iného vianočného televízneho vysielania alebo na telefonovanie s blízkymi osobami," priblížila hovorkyňa.



ZVJS aj v tomto období venuje pozornosť duchovným aktivitám. "Keďže Vianoce sú najmä kresťanskými sviatkami, tak v tomto období duchovná služba, rozhovory, spovedanie a vysluhovanie svätej omše budú realizované prostredníctvom väzenských kaplánov a pastorov," uviedla ďalej Kacvinská.



Zároveň sa väzni budú môcť za dodržania prísne stanovených protiepidemických opatrení zapojiť do vianočných turnajov, do besied a kvízov o vianočných zvykoch a tradíciách, ale aj zahrať si spoločenské hry, ako sú Scrabble, žolík, Človeče nehnevaj sa.



Slávnostná štedrovečerná večera sa podáva vo všetkých slovenských ústavoch jednotne, a to od 17.00 h. "Strava počas vianočných sviatkov je prispôsobená náboženským a kultúrnym zvyklostiam, tradíciám, a taktiež zdravotnému stavu. Pri vydávaní stravy budú dodržiavané prodiepidemické nariadenia. K vianočným sviatkom neodmysliteľne patrí zemiakový šalát, kapor, kapustnica a podobne. Dodržiavanie pôstu a zdržiavanie sa konzumácie jedla je na individuálnom zvážení a rozhodnutí väznenej osoby," dodala Kacvinská.



Raňajky na Štedrý deň budú vo väzniciach pozostávať zo zeleniny, syru, nátierky, pečiva či makovníka. Na obed sa bude podávať buď brokolicová, rybacia, pohánková, šošovicová alebo zeleninová polievka, a ako hlavné jedlo rybie filé na masle s varenými zemiakmi, zeleninové rizoto alebo dukátové buchtičky. Štedrovečerná večera bude pozostávať z hubovej polievky, kapustnice na rôzne spôsoby a vo väčšine ústavov bude podávané vyprážané rybie filé so zemiakovým šalátom.



K 18. decembru bol v ústavoch celkový počet väznených osôb 10.534. Z toho 1638 obvinených a 8896 odsúdených. V tomto čase sa vo výkone väzby a výkone trestu odňatia slobody nachádzalo 68 mladistvých osôb a 213 cudzincov.