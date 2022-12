Vianoce sú o stretnutiach s ľuďmi, máme i rodinnú tradíciu

Bratislava 24. decembra (TASR) - Vianoce sú pre evanjelického farára o stretnutiach s ľuďmi. Počas vianočného obdobia a adventu je toto stretávanie intenzívnejšie. Pre TASR to uviedol manželský pár zborových farárov Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku (ECAV) David a Ilona Bázlikovci, ktorý pôsobí v bratislavskej Petržalke. Zároveň povedali, že doma majú svoju špeciálnu vianočnú rodinnú tradíciu a deti im pripravujú miniprogram.



"Už počas adventu sú kostoly a cirkevné miestnosti akosi oveľa plnšie ako v priebehu roka. V tomto období absolvujeme návštevy v domácnostiach, domovoch dôchodcov a nemocniciach. Mnohé stretnutia sú veľmi milé a radostné, ale sú aj stretnutia smutné, kde sa človek usiluje toho druhého 'nainfikovať' nádejou, ktorú v Bohu máme," poznamenal David. Z tohto pohľadu je vianočné obdobie pre farára bohaté na emócie, ale občas aj bohaté na vyčerpanie.



"Pred Vianocami sa celý cirkevný zbor pripravuje na Štedrý večer a vianočné sviatky. Deti cvičia svoj program, spevokol trénuje vianočné piesne, niekde sa pečú a roznášajú vianočné oblátky," priblížila farárka. Ako poukázala, práve farár je často koordinátorom týchto príprav. "Preto si chtiac-nechtiac pospevuje vianočné piesne už od novembra, niekedy aj počas leta," doplnila.



Bázlik a jeho manželka okrem toho, že sú farármi, sú zároveň aj rodičmi svojich detí, vedú aj rodinný život. "Aj v rodine prežívame adventné očakávanie a vianočnú radosť. Na Štedrý večer majú evanjelici bohoslužby v popoludňajšom alebo večernom čase. Je ich viac, ale tie posledné sa zvyčajne končia okolo pol siedmej," povedal. Keď sa ľudia rozídu do svojich domácností, aj farársky manželský pár si okolo siedmej sadne spolu so svojou rodinou k štedrovečernému stolu. "Čítame si úryvok z vianočného príbehu z evanjelia Lukáša a spoločne sa modlíme. Potom príde na rad tradičná oblátka s medom a cesnakom a vianočná kapustnica," vysvetlil Bázlik.



Podľa farárky majú aj svoju špeciálnu vianočnú rodinnú tradíciu. "Deti nám rodičom každý rok pripravujú taký súkromný vianočný miniprogram. Na ten sa s manželom veľmi tešíme, vie byť totiž veľmi nápaditý a vtipný. Veľká veková škála našich detí od piataka na základnej škole až po piataka na vysokej škole sľubuje aj tento rok dobrý umelecký zážitok," priblížila. Následne príde podľa nej na rad rozbaľovanie darčekov, na ktoré sa tiež veľmi tešia.