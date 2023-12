Vianoce trávia politici prevažne tradične, čas venujú blízkym a rodine

Bratislava 24. decembra (TASR) - Prevažne tradičné sviatky s blízkymi bude tráviť väčšina našich vládnych a parlamentných politických predstaviteľov. Vianoce chcú využiť na chvíľu stíšenia a venovať čas rodine. Na stole im nechýbajú tradičné vianočné pokrmy.



Predseda parlamentu Peter Pellegrini (Hlas-SD) bude tráviť Vianoce s rodičmi tak, ako si ich pamätá od detstva. "Cez Vianoce nejeme žiadne mäso, dodržiavame pôst, v našej kapustnici nie je žiadna klobása ani údenina, len hríby," priblížil. Večera v rodine šéfa parlamentu sa začína krátkou modlitbou, vždy je prestreté o jedného navyše. Nesmie chýba ani šupinka pod obrusom.



Pre premiéra Roberta Fica (Smer-SD) boli vždy Vianoce príležitosťou prečítať si knihy. "Čítam toľko, koľko sa dá. Zvyčajne na Vianoce dostanem kopu kníh, tak sa mám v čom prehrabávať," uviedol s tým, že sa sústreďuje na historické knihy či životopisy. Počas Vianoc využíva voľné obdobie aj na šport. "Nastavím si nejaké plány, ciele a pokúšam sa niekedy aj dvakrát za deň urobiť nejakú športovú aktivitu," skonštatoval. Ak mu to čas dovolí, v období medzi sviatkami by rád absolvoval aj turistiku v horách.



Predseda SNS Andrej Danko bude tráviť tradičné Vianoce s rodinou. Pochválil sa, že jeho mama je dobrá kuchárka a na štedrú večeru sa teší. Priblížil, že ich čakajú tradičné chody, medzi nimi aj oplátky či rožky s makom poliate maslom.



Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) bude sviatky tráviť s rodinou. "Mám päť detí, budeme v kruhu rodiny a navštívim rodičov," priblížil.



Minister investícií Richard Raši (Hlas-SD) bude Vianoce tráviť doma v Košiciach v kruhu rodiny. "Špecifikom býva to, že na Vianoce mávam dve štedrovečerné večere. Jednu máme doma už okolo 14.00 h a druhú u mojej mamy klasicky večer okolo 18.00 h," priblížil s tým, že menu je štandardné slovenské až na jednu výnimku. "Od mamy som si priniesol zvyk, že mávame aj rybaciu polievku," dodal.



Aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) bude sviatky tráviť s rodinou. "Mám veľké resty voči deťom a priateľke, takže toto budem musieť dohnať a sľúbil som, že dva týždne budem s nimi. Neviem, či sa mi to podarí," skonštatoval. Vzhľadom na uplynulé hektické obdobie sa na čas s blízkymi teší aj ministerka kultúry Martina Šimkovičová (nominantka SNS).



Líder Progresívneho Slovenska Michal Šimečka plánuje stráviť klasické Vianoce s rodinou. Každý rok spoločne u jeho rodičov pripravujú 23. decembra vianočný šalát.



Tradičné Vianoce s blízkymi bude prežívať aj predseda KDH Milan Majerský. Celé sviatky považuje za tradičné, od jedla cez zvyky až po bohoslužby. "Nesmie chýbať ľudský úsmev, láska a srdce, ktoré do toho treba vložiť," dodal.



Šéf poslaneckého klubu SaS Branislav Gröhling sa teší na chvíle s rodinou a priateľmi aj na pozeranie klasických rozprávok a veľa jedla. "Som z Partizánskeho, takže my máme zaužívané menu, že polievku máme šošovicovú, kde sú napríklad okrem hríbov aj slivky," priblížil s tým, že druhé jedlo už pozostáva z klasického šalátu a kapra.



Líder hnutia Slovensko Igor Matovič bude tráviť klasické Vianoce s rodinou. "Teším sa na to, že to bude chvíľka takého pokoja mimo politiky," uviedol s tým, že keďže má manželku zo Spiša, doma na západnom Slovensku nesmú chýbať prenesené spišské zvyky.