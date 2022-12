Vianočná lyžovačka je možná v 40 areáloch

Nízke Tatry



Donovaly-Záhradište 40 cm dobré



Jasná sever 30-70 cm veľmi dobré



Jasná juh 30-60 cm dobré



Opalisko - Závažná Poruba 50 cm dobré



Mýto pod Ďumbierom 40 cm veľmi dobré



Pavčina Lehota 40 cm dobré



Telgárt 40 cm dobré





Vysoké a Západné



Štrbské Pleso 40-50 cm dobré



Roháče-Spálená 40-60 cm veľmi dobré



Tatranská Lomnica 50 cm veľmi dobré



Snowpark Lúčivná 70 cm veľmi dobré



Svit – Lopušná dolina 30 cm dobré



Zuberec – Janovky 30-40 cm dobré



Skicentrum Dolinky – Žiar 30 cm dobré





Belianske Tatry, Ždiar



BachledkaSki&Sun 25-35 cm dobré



Skicentrum Strednica – Ždiar 40 cm veľmi dobré



Strachan Ski Centrum – Ždiar 60 cm veľmi dobré





Malá Fatra



Vrátna - Paseky 50 cm dobré



Ružomberok - Malinô Brdo 40 cm obmedzené



Winter park Martinky 20-45 cm dobré



Jasenská dolina 40-60 cm dobré





Kysuce a Orava



Snowparadise Veľká Rača 30 cm dobré



Kubínska hoľa 30-40 cm veľmi dobré



Oravská Lesná 50 cm veľmi dobré



Ski Zábava – Hruštín 40 cm veľmi dobré





Západné Slovensko



Pezinská Baba 20 cm dobré



Zochova chata 20 cm dobré





Stredné Slovensko



Krahule 30 cm veľmi dobré



Králiky 40 cm veľmi dobré



Čičmany 70 cm veľmi dobré



Salamandra resort 40-60 cm veľmi dobré



Kokava – línia 40 cm veľmi dobré





Východné Slovensko



Jahodná 25 cm veľmi dobré



Drienica 30-40 cm dobré



Ski Lysá 40 cm dobré



Litmanová 50 cm dobré

Alpské strediská

Rakúsko



Göstling - Hochkar 10–60 cm dobré



Hinterstoder 30–60 cm dobré



Hochficht 40–65 cm dobré



Hintertux 30–100 cm veľmi dobré



Ischgl 10–40 cm veľmi dobré



Kitzbuehel a Kirchberg 50-55 cm dobré



Obertauern 50-100 cm veľmi dobré



Semmering 30-50 cm veľmi dobré



Schladming Dachstein 0-80 cm dobré



Stuhleck 0-60 cm dobré



Serfaus – Fiss – Ladis 10-50 cm veľmi dobré



Sölden 10–150 cm dobré



St. Anton am Arlberg 30-130 cm dobré



Stubai 20–80 cm dobré



St. Anton am Arlberg 20-70 cm dobré



Zell am See – Kaprun 0–70 cm dobré



Zillertal Arena 20-50 cm dobré





Taliansko



Bormio 0-50 cm dobré



Dolomity – 3 Zinnen 25-55 cm dobré



Madonna di Campiglio 70-80 cm dobré



Marmolada – Arabba 0-40 cm dobré



Livigno 30–50 cm dobré





Švajčiarsko



Corvatsch 30-50 cm dobré



Saas-Fee 30–135 cm dobré



Sant Moritz – Engadin 30-60 cm dobré





Francúzsko



Chamonix Mont-Blanc 65-110 cm dobré



La Plagne 20-95 cm dobré



Les Trois Vallées 60-110 cm dobré



Tignes 50-115 cm dobré



Vald Isére 55-90 cm dobré

Bratislava 25. decembra (TASR) - Vianočná lyžovačka je možná v 40 areáloch. Sezónu dnes otvárajú v Skicentre Strednica, v Lopušnej, Žiarskej a Jasenskej doline aj v stredoslovenských areáloch Salamandra resort, Tále a Kokava – línia.Lyžiarske podmienky sa vplyvom oteplenia aj daždivého počasia od začiatku týždňa zhoršili, snehová vrstva niekde poklesla o 5 až 10 cm. Lyžiarske podmienky sú dobré, vo vyšších polohách veľmi dobré, snehová vrstva sa pohybuje od 20 do 40 cm, v niektorých lokalitách je to o 10 až 20 cm viac. Strediská zatiaľ nejdú s plným počtom svahov.Zajtra sa opäť počet otvorených areálov zvýši a v najbližších dňoch vo viacerých lokalitách predĺžia prevádzku až do večerných hodín. V minulom roku bol počet otvorených stredísk v tomto období len o niečo vyšší a podmienky porovnateľné.V Alpách je v prevádzke už väčšina lyžiarskych areálov – v Rakúsku nad 150. Situácia je stabilná, snehová vrstva niekde mierne poklesla, výrazné snehové zrážky sa dnes a zajtra neočakávajú. Podmienky pre zimné športy sú dobré až veľmi dobré.´