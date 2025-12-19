< sekcia Slovensko
Trhy v Betliari prinesú do obce remeslá, výstavu i adventný koncert
Autor TASR
Betliar 19. decembra (TASR) - V obci Betliar v okrese Rožňava sa v piatok začínajú trojdňové vianočné trhy. Obyvatelia a návštevníci sa môžu tešiť na remeselné stánky, ale tiež umeleckú výstavu či adventný koncert v evanjelickom kostole.
Vianočné trhy v Betliari organizuje miestna samospráva v spolupráci s neziskovou organizáciou GemArt - Gemerský umelecký inštitút. Trhy sa uskutočnia v parku pred obecným úradom, pripravených je vyše 30 remeselníckych stánkov. Súčasťou vianočného víkendu bude benefičná kapustnica, vystúpenia detí z miestnej materskej školy, folklórnych skupín, vianočné premietanie v tunajšom kine Úsvit, tvorivé dielne a ďalšie aktivity.
V rámci vianočných trhov v Betliari sa v piatok v evanjelickom kostole uskutoční aj vernisáž putovnej výstavy s názvom Som človek z planéty Zem. Výstava pozostáva z diel desiatok tvorcov z celého Slovenska, ktorí sa zapojili do verejnej umeleckej výzvy.
„Výstava má za cieľ zmenšiť priepasť medzi profesionálnym a neprofesionálnym umením a ukázať, že navzdory nacionalistickým, náboženským, intelektuálnym, či sociálno-ekonomickým rozdielom, všetci sme rovnako ľuďmi, na jednej planéte, s podobnými snami, túžbami, cítením a vnímaním,“ priblížil GemArt s tým, že výstava už bola súčasťou vianočných trhov v Revúcej či Štítniku.
Súčasťou vianočných trhov v Betliari bude v nedeľu (21. 12.) popoludní aj adventný koncert v evanjelickom kostole. Vianočné koledy zaznejú v podaní Martina Belányiho za sprievodu klavíra Adama Pástora, poetické hovorené slovo prednesú Juraj Genčanský a Monika Kerekešová.
