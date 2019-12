Vianočnú náladu do nemocníc pomôžu priniesť zdravotní klauni

Bratislava 23. decembra (TASR) – Počas Vianoc bude v službe 34 profesionálnych zdravotných klaunov, ktorí zrealizujú od pondelka do Silvestra 25 klaunských návštev na detských oddeleniach nemocníc a v zariadeniach pre seniorov na celom Slovensku. TASR o tom informovala Martina Dobšinská Novomestská z občianskeho združenia Červený nos Clowndoctors.



„Čas strávený v nemocnici počas Vianoc je pre deti aj dospelých ešte traumatizujúcejší,“ hovorí umelecký riaditeľ združenia a zdravotný klaun Pavel Mihaľák. Klauni sa deťom a seniorom na Vianoce podľa neho snažia zlepšiť náladu tým, že u nich hľadajú radu, ako vtipne vyzdobiť stromček, ako zabaliť nadrozmerný darček pomocou toaletného papiera či pripraviť vianočný koncert a využiť pritom veci dostupné v nemocničnej izbe.



Malý Šimonko mal pred niekoľkými rokmi úraz, pre ktorý musel tráviť Vianoce v nemocnici.“Keď sa v nemocnici na Štedrý deň objavili klauni s dobrou náladou, hudbou, empatiou a láskou, Šimonko sa prvýkrát od úrazu zasmial. Aj napriek tomu, že sme boli v nemocnici, odrazu sa nám vrátila vianočná nálada a dodnes na to radi spomíname,” povedala Šimonkova mama.



Zdravotní klauni prinášajú radosť a smiech do nemocníc a seniorských zariadení pravidelne po celý rok. Ich návštevy sú založené na improvizácii, podľa Dobšinskej Novomestskej sa však intenzívne vzdelávajú, aby dokázali reagovať na konkrétnu situáciu na každej izbe podľa nálady, zdravotného stavu alebo veku pacienta. Výsledkom má byť zlepšenie nálady všetkých prítomných, teda detí, rodičov aj zdravotného personálu.