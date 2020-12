Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar bude bez detí v hľadisku

Bratislava 16. decembra (TASR) – Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar aj tento rok upozorní na to, že dieťa potrebuje pre svoj zdravý duševný a sociálny vývoj rodinu. V poradí 38. koncert sa však pre pandémiu nového koronavírusu uskutoční bez detí z centier pre deti a rodiny z rôznych kútov Slovenska v hľadisku. Umelci im však vianočné chvíle aspoň trocha spríjemnia cez televízne obrazovky.



"Vianočný koncert je pre nás všetkých vždy veľkolepým záverom roka, keď sa môžeme stretnúť celá 'domovácka' rodina a užiť si krásne spoločné chvíle. Všetkým bolo preto veľmi ľúto, že tento rok sa deti nemohli zúčastniť na koncerte v hľadisku. Po celý čas však boli s nami, v našich srdiečkach, lebo je to ich koncert a umelci spievali a tancovali pre nich," priblížila Kristína Móriová, koordinátorka koncertu Úsmev ako dar.



Odlúčenie od blízkych predstavuje pre deti enormnú vzťahovú traumu, obzvlášť v prípadoch, keď sa rodiny o svoje deti chcú postarať, ale z rôznych príčin to nedokážu. "Deti v detských domovoch sú už dlhé mesiace odlúčené od svojich najbližších kontaktov pre rôzne preventívne či karanténne opatrenia, mnohé nechodia ani do školy, a tak sú ochudobnené aj o tieto sociálne väzby," poznamenal Jozef Mikloško, predseda Úsmev ako dar.



Pomôcť rodinám v núdzi je možné zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS USMEV na číslo 877. Deti z centier pre deti a rodiny a rodiny v núdzi môže každý podporiť aj tým, ak si pozrie Vianočný koncert na Štedrý deň o 10.35 h na Jednotke.



Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar patrí k najstarším hudobným projektom toho typu nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe.