Raper Ego: S Vianočným koncertom Úsmev ako dar som vyrastal odmala

Bratislava 16. decembra (TASR) – Vianočný benefičný koncert Úsmev ako dar sa bude niesť v znamení príbehov so šťastným koncom. Jeho 39. ročník si diváci budú môcť pozrieť na televíznych obrazovkách na Štedrý deň. Koncert opäť vyzdvihne neobyčajné a inšpiratívne príbehy detí z Centier pre deti a rodiny z celého Slovenska, ktoré sa napriek nepriaznivej situácii dokázali vydať na cestu k lepšiemu životu.



"Za tie roky fungovania Vianočného koncertu Úsmev ako dar sme boli svedkami nádherných príbehov ľudí, ktorých energia a odhodlanie nepoznajú hraníc. Tento rok bol pre všetkých opäť náročný nielen po finančnej stránke, ale aj psychickej, keď boli mnohé deti ukrátené o vytváranie sociálnych väzieb v školách a stretávanie sa s najbližšími, preto sme radi, že môžeme byť na Štedrý deň spolu aspoň takto cez televízne obrazovky," uviedol predseda Úsmev ako dar Jozef Mikloško ku koncertu, na ktorom vystúpia mnohé známe tváre.



Svoj čas darujú deťom zaangažovaní speváci, hudobníci, tanečníci a moderátori. "Aj keď tento rok pre zhoršenú pandemickú situáciu bolo hľadisko o čosi prázdnejšie v porovnaní s predchádzajúcimi ročníkmi a detí z Centier pre deti a rodiny sa mohlo zúčastniť len zopár, atmosféra na natáčaní koncertu bola neopakovateľná," avizujú organizátori.



"S Vianočným koncertom Úsmev ako dar som vyrastal odmala, vždy naň rád prídem zaspievať. Už je z toho pre mňa tradícia," povedal raper Ego, s ktorým domováci predstavia svoju novú hymnu. Hudobné vystúpenia si pripravili aj Robo Opatovský, Peter Cmorik, Majself, Polemic, S hudbou vesmírnou, Ondrej Kandráč, Mária Podhradská s acapella skupinou For You či Tomáš Buranovský. Na pódiu sa objavia aj bývalí domováci s tanečnou skupinou Urban Ethnic Crew a tanečník Laco Cmorej. Hlavnými moderátormi vianočného koncertu sú Katarína Brychtová a Juraj Bača, spolu s nimi budú moderovať i Barbora Krajčírová, Simona Simanová a Karin Majtánová.



Vianočný benefičný koncert odvysiela Jednotka na Štedrý deň o 12.00 h. Deti môžu záujemcovia podporiť aj zaslaním darcovskej SMS v tvare DMS USMEV na číslo 877. Viac informácií nájdu na www.usmev.sk.