Vianočným zvykom v rodine Morávkovej a Maláska je návšteva Luskáčika

Bratislava 30. decembra (TASR) - Česká herečka a moderátorka Dana Morávková je manželkou uznávaného hudobného skladateľa a klaviristu Petra Maláska. Spoločné Vianoce slávia od roku 1996, v roku 1998 sa im narodil syn Peter. Vianočnou tradíciou v umeleckej rodine sa stala návšteva baletného predstavenia Luskáčik v pražskom Národnom divadle.



"Myslím si, že je to pekný vianočný zvyk. Kedysi som chodievala na vianočný balet s maminkou, potom som ako dievčatko mala možnosť v Luskáčikovi tancovať. Neskôr som vianočnú tradíciu návštevy divadla naučila manžela, potom sme ju naučili syna a stále ju dodržujeme," uviedla pre TASR Morávková. Podľa nej je pekné, keď si ľudia dávajú na Vianoce ako darčeky zážitky. Lístky na Luskáčika si rodina herečky našla pod vianočným stromčekom aj tento rok. Okrem návštevy baletného predstavenia v Národnom divadle si Morávková so svojimi blízkymi dopraje v čase sviatkov aj obľúbené prechádzky Prahou. "Krásne sú trhy na Staromestskom námestí, ako rodina chodíme aj na Vyšehrad," dodala herečka, ktorá sa v sobotu predstaví bratislavskému publiku v muzikálovej šou na ľade Popoluška.



Príbeh chudobnej dievčiny, ktorá sa vďaka kúzlam dostane až na kráľovský bál, kde sa do nej zamiluje princ, je známy z televíznych obrazoviek. V medzisviatočnom čase prichádza k divákom Popoluška aj s krasokorčuliarskymi číslami. Morávková hrá v muzikáli na ľade kráľovnú. V rozhovore potvrdila, že v minulosti mala ku krasokorčuľovaniu blízko. "Robila som vrcholový šport, jazdila som tance na ľade, mojím partnerom bol Martin Šimeček. A nikdy by mi nenapadlo, že keď som na gymnáziu končila s krasokorčuľovaním, že po tridsiatich rokoch budem zase korčuľovať," uviedla k predstaveniu, v ktorom sa v úlohách Popolušky, princa a ďalších postáv vystriedala už celá plejáda hviezd, hereckých aj krasokorčuliarskych. Tvorcovia projektu spolupracujú s najlepšími krasokorčuliarmi sveta, v muzikáli je tak možné vidieť korčuľovať športovcov z Kanady, Francúzska, Rakúska, Nemecka, Slovenska či Poľska.



K tohtoročnému 25. výročiu muzikálu na ľade sa predstavenie dočkalo nových sólistov, princ a Popoluška sú z Kanady. Hlasy hlavným postavám prepožičiavajú českí speváci Lucie Bílá a Ondřej Ruml. V predstavení vystupujú aj ďalší populárni herci a speváci. Autorom hudby k výpravnému muzikálu na veľkej ľadovej ploche je spomínaný Petr Malásek. "Tá hudba je skutočne prekrásna, veľký symfonický orchester, spievajú to úžasní speváci, veľmi pekné texty napísal Vašek Kopta. Tá hudba je naozaj nádherná, veľkolepá a dojemná," komentovala manželovo dielo Morávková.