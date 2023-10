Vicestarostka Starého Mesta D. Kleinert si chce uplatniť mandát v NRSR

Bratislava 4. októbra (TASR) - Vicestarostka bratislavského Starého Mesta a bratislavská mestská poslankyňa Dana Kleinert si plánuje uplatniť mandát poslankyne Národnej rady (NR) SR, ktorý získala v parlamentných voľbách. Otváranie témy prípadného vzdania sa funkcií v komunálnej politike považuje v súčasnosti za predčasné. Uviedla to pre TASR.



"Dôveru, ktorú mi ľudia viac ako 6000 prednostnými hlasmi odovzdali, si veľmi vážim. S ohľadom na tento fakt, aj na skutočnosť, že sa do parlamentu dostalo stále veľmi málo, iba 33, žien, si plánujem mandát poslankyne NR SR uplatniť," skonštatovala Kleinert.



V súčasnosti nechce taktizovať o vzdávaní sa funkcií na úrovni miestnej či mestskej samosprávy. Je presvedčená, že rozhodnutie o jej pôsobení v mestskej časti a meste príde včas a bude dobre premyslené. Podotkla však, že celý život pracuje simultánne na niekoľkých, často odlišných projektoch.



"Možno práve preto kumuláciu funkcie v komunálnej politike a NR SR nepovažujem za problematickú, práve naopak," poznamenala Kleinert. Vníma to ako príležitosť presadzovať zákony, ktoré pomáhajú samosprávam a vnímajú dôležitosť a logiku rozhodnutí na každej úrovni. "Môj vhľad do mnohých problematík je vďaka pozícii vicestarostky komplexný a v NR SR doposiaľ podľa môjho názoru málo prítomný," doplnila.



Ako kandidátka v sobotných (30. 9.) parlamentných voľbách za Progresívne Slovensko získala 6095 prednostných hlasov. Patrí medzi 32 poslancov zvolených za toto hnutie do parlamentu.