VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 23. júla (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.Pezinok, Špecializovaný trestný súdNa Špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje sledovaný proces v kauze televíznych zmeniek. Obžalovaní sú Marian K. a Pavol R., ktorí mali zmenky falšovať a mariť tak spravodlivosť. Včera, v prvý deň hlavného pojednávania, Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry vzniesol obžalobu a predložil súdu piatu zmenku, o ktorej sa doteraz nevedelo. Obhajcovia Pavla R. namietajú nezákonnosť dôkazu a sťažujú sa na prípravné konanie. Pavol R. zo sporu obviňuje svoju niekdajšiu spoločníčku v televízii Markíza Sylviu Volzovú. Dnes by mali pred Špecializovaný trestný súd predstúpiť svedkovia. Z Pezinka ponúkneme aj dnes multimediálne spravodajstvo.Banská BystricaÚrad vlády dnes usporiada informačný seminár. V Banskej Bystrici bude úspešných žiadateľov informovať o najčastejších pochybeniach spojených s realizáciou verejného obstarávania. Záujemcovia sa dozvedia aj o spôsobe predkladania dokumentov potrebných pre vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých v programe Podpora rozvoja športu na rok 2019.BratislavaVčera sa vo Veľkej Británii skončila voľba nového lídra Konzervatívnej strany po tom, ako Theresa Mayová deklarovala, že z tohto postu, a teda aj z pozície premiérky, odstúpi. Súboj o nového konzervatívneho šéfa sa zúžil na duel medzi bývalým a súčasným ministrom zahraničných vecí Borisom Johnsonom a Jeremym Huntom. Prvý menovaný by sa podľa prieskumov a médií mal stať novým lídrom konzervatívcov – výsledky ohlásia dnes. Či sa Boris Johnson stane aj novým britským premiérom, o tom rozhodne kráľovná Alžbeta II, ktorá ho bude musieť poveriť. Podľa predpokladov sa tak stane v stredu.BratislavaŠpanielsky parlament bude dnes hlasovať o vyslovení dôvery úradujúcemu predsedovi vlády Pedrovi Sánchezovi. Ten musí získať absolútnu väčšinu hlasov poslancov, čo predstavuje číslo 176. Ak sa mu to nepodarí, vo štvrtok bude španielsky zákonodarný zbor hlasovať opäť a v druhom kole stačí Sánchezovi aj jednoduchá väčšina. Výsledky hlasovania zhrnie zahraničná redakcia TASR počas dňa.Bratislava/NimesNa cyklistickej Tour de France je dnes – po dni voľna – naplánovaná 16-ta etapa. Tento raz bude rovinatá, má 177 kilometrov a štart aj jej cieľ je v meste Nimes. Dojazd je ako šitý pre špurtérov, takže uvidíme, či sa v závere presadí Peter Sagan. Ten si však asi prioritne bude strážiť pozíciu v bodovacej súťaži o zelený dres – na 65-tom kilometri je totiž rýchlostná prémia. Po 15-tich etapách má Sagan v bodovacej súťaži 93 bodový náskok pred Sonnym Colbrellim.