VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 29. júla (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok, Špecializovaný trestný súd)Naďalej sledujeme pokračujúce hlavné pojednávanie v kauze „televízne zmenky" pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku. Obžalovaní Marian K. a Pavol R. mali „po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom A. vyhotoviť štyri sfalšované zmenky, ktoré predložili ako prílohy na vydanie platobných rozkazov". V kauze už vypovedalo niekoľko svedkov, dnes má svedčiť niekdajšia ekonomická riaditeľka Markízy Radka Doehring a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik. Niekdajšia spoločníčka obžalovaného Pavla R. Silvia Volzová, ktorá mala tiež svedčiť dnes, však po obhajcovi odkázala, že sa na pojednávaní zúčastniť neplánuje.(Vyšné Nemecké)V priebehu dneška prinesieme aj informácie, ktoré regionálny redaktor TASR získa vo Vyšnom Nemeckom. Predstavitelia Finančnej správy a Slovenského združenia pre značkové výrobky budú informovať o nelegálnom obchode s cigaretami. Predstavia tiež výsledky činnosti finančnej správy v oblasti odhaľovania nelegálnych tabakových výrobkov na vonkajšej hranici. Zástupcovia finančnej správy ponúknu aj aktuálne štatistiky o nelegálnom obchode s tabakovými výrobkami pre východné Slovensko.(Prešov)Z východného Slovenska bude dnes aj správa, ktorá sa týka všetkých obyvateľov Prešova a tranzitnej dopravy. Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek tam dnes totiž odštartuje výstavbu úseku rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa. Na poklopaní kameňa sa zúčastnia predstavitelia Národnej rady, Národnej diaľničnej spoločnosti, ale aj regionálni politici a zástupcovia zhotoviteľa. Podrobnosti o stavbe, prípadne dôležitých termínoch či obmedzeniach prinesie multimediálne spravodajstvo od redaktorov TASR.(Košice)No a ešte raz východ krajiny. Tento raz Košice a situácia v oceliarňach US Steel. Tamojší zamestnanci budú aj v auguste pokračovať v skrátenom štvordňovom pracovnom týždni. Za deň, keď budú doma, dostanú 60-percentnú náhradu mzdy. Opakuje sa tak situácia z mája a júla. Dôvodom tohto kroku je naďalej nepriaznivá situácia na trhu s oceľou. Spoločnosť U.S.Steel Košice minulý týždeň oznámila, že do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov o 2500. Ako na celú nepríjemnú záležitosť nazerajú predstavitelia Odborového zväzu KOVO, povie v Košiciach ich predseda Emil Machyna.(Bratislava/Priština, futbal, Európska liga)Futbalisti Slovana Bratislava sa dnes v kosovskej Prištine stretnú s KF Feronikeli. Ide o odvetu 2. predkola Európskej ligy. V prvom dueli v Bratislave vyhral slovenský majster 2:1, diváci ani zastupujúci tréner Ján Kozák mladší však neboli s jeho výkonom spokojní. Slovan bude náskok z prvého stretnutia v Kosove hájiť bez Marina Ljubičiča, ktorý má stopku pre žlté karty. Do Kosova však odcestovali aj Dávid Holman a Andraž Šporar, ktorí neboli v nominácii na fortunaligový duel proti Michalovciam.