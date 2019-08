VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 7. august (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete aká je situácia v školách v hlavnom meste. Pred začiatkom nového školského roka chýbajú v Bratislave učitelia. Dopyt je najmä po učiteľoch prvého stupňa a materských škôl, ktorých je v hlavnom meste nedostatok. Viaceré mestské časti Bratislavy sa zhodli, že okrem chýbajúcich učiteľov absentujú v školských zariadeniach aj nepedagogickí pracovníci. Voľné pracovné miesta evidujú najmä pre kuchárov, pomocný personál do školských jedální či upratovačky.(Bratislava)Dobré ekonomické vyhliadky a pokles úrokov sa v posledných rokoch podpísali pod rast zadlženosti slovenských domácností. Obrat slovenskej ekonomiky by však mohol priniesť riziká. Národná banka Slovenska sa preto rozhodla zvýšiť povinné rezervy pre banky. Z nášho spravodajského servisu sa dozviete ako tieto opatrenia môžu prispieť k stabilite slovenského bankového sektora.(Oslo)V nórskom Osle by sa dnes mali podľa neoficiálnych informácií začať vôbec prvé priame rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou. O mieri rokuje Taliban už takmer rok so Spojenými štátmi, avšak s vládou sa talibovia doposiaľ odmietali stretnúť, pretože kábulský kabinet považujú za americký bábkový režim. Afganská vláda len nedávno zriadila ministerstvo pre mierové záležitosti, aby tak urýchlila úsilie o dosiahnutie mieru.(Michalovce)Cesta z Michaloviec do Kráľovského Chlmca je už zrekonštruovaná. Dnes bude odovzdaná do užívania Košickému samosprávnemu kraju. Súčasťou rekonštrukcie v niektorých úsekoch došlo k zosilneniu krajníc, ale aj modernizácii dopravného značenia. Košická župa na obnovu ciest využila eurofondy a cieľom bolo zlepšiť dostupnosť k cestnej infraštruktúre.(Alkmaar)V stredu odštartujú v holandskom Alkmaare majstrovstvá Európy v cestnej cyklistike aj s rekordnou slovenskou účasťou. V dejisku šampionátu bude bojovať o úspešné výsledky dokopy až 31 pretekárov spod Tatier, no bez Petra Sagana. Rekordný sedemnásobný držiteľ zeleného dresu z Tour de France sa nakoniec rozhodol, že štartovať nebude. Okrem neho sa však v hlavných pretekoch mužov predstaví slovenská špička.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: