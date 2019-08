VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 13. augusta (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Predseda vlády Peter Pellegrini a šéfka zdravotníctva Andrea Kalavská sa stretnú v rozostavanej nemocnici Rázsochy. Začať by sa mali búracie práce skeletu nemocnice. Zmluvu o zabezpečení prác so spoločnosťou Metrostav podpísala ministerka v polovici mája za účasti premiéra. Na mieste starého skeletu rozostavanej nemocnice chce štát vybudovať novú Univerzitnú nemocnicu Bratislava. Novú nemocnicu v hlavnom meste stavia aj finančná skupina Penta, a to v lokalite Bory. Premiér pripustil, že nová štátna univerzitná nemocnica by za tou súkromnou mohla meškať asi dva roky. Postavená by tak mohla byť okolo roku 2024. Pellegrini tvrdí, že štátna nemocnica bude lepšia ako tá súkromná.(Bratislava)Pozrieme sa aj na súčasný stav živočíšnej výroby. Informovať o ňom bude Zväz krmív, skladovateľov a obchodných spoločností na tlačovej konferencii. Priblížia tiež predpoklad úrody hustosiatych obilnín a žatevné práce v tomto roku. Témou konferencie majú byť aj slovenské potraviny bez genetickej mutácie.(Bratislava)Univerzita Komenského v Bratislave pokračuje s rekonštrukčnými prácami na študentských internátoch. Obnovou prechádza ubytovanie vo Vysokoškolskom meste Ľudovíta Štúra v bratislavskej Mlynskej Doline, ale aj internát Družba. Vedenie univerzity považuje modernizáciu internátov za svoju prioritu. V roku 2018 bolo na rekonštrukciu internátov verejných vysokých škôl vyčlenených 20 miliónov eur a začala sa tak najrozsiahlejšia rekonštrukcia ubytovacích zariadení v histórii krajiny. Ďalších 30 miliónov eur budú môcť využiť univerzity na obnovu študentských domovov v rokoch 2019 a 2020.(Rada TASR)Mladomanželia môžu do konca októbra tohto roka požiadať Štátny fond rozvoja bývania o mladomanželskú pôžičku. Pozrieme sa aj na podmienky, ktoré musia splniť. Potrebné je predložiť žiadosť v listinnej podobe prostredníctvom mestského úradu. Fond poskytuje financie na výstavbu, kúpu či a stavebnú úpravu bytu. Zvýhodnenie sa má týkať mladého páru do 35 rokov, ktorý uzavrel manželstvo najviac 12 mesiacov pred podaním žiadosti.(Paríž)Pozrieme sa aj do zahraničia. V Paríži sa začnú dekontaminačné práce na katedrále Notre-Dame. Odstraňovať sa začne olovo, ktoré sa uvoľnilo počas rozsiahleho požiaru z kovovej konštrukcie chrámu. Požiar vypukol v katedrále 15. apríla. Začal sa na lešení postavenom kvôli reštaurovaniu. Pri požiari sa prepadla strecha nad hlavnou loďou spolu so štíhlou vežou postavenou na hrebeni strechy nad presbytériom katedrály. Na začatie rekonštrukcie chrámu Matky Božej musia najskôr odborníci stavbu zabezpečiť, respektíve stabilizovať.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.