VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 25. október (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Poslancov Národnej rady čaká na októbrovej schôdzi ešte niekoľko návrhov. V piatok by mali zákonodarcovia pokračovať v diskusii k novele zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Tá navrhuje, aby sa do materských škôl neprijímali deti, ktoré nepodstúpili pravidelné očkovanie. Očakáva sa tiež diskusia k reforme nemocníc, takzvanej stratifikácii. Tá je zahrnutá v novele zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti. Pacientom má priniesť kvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť meranú cez lepšie výsledky liečby. Otázne je, či novela ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej nájde podporu vo vládnej koalícii.(Košice)Botanická záhrada Univerzity Pavla Jozefa Šafárika prešla rekonštrukciou. Pre verejnosť bola od júla tohto roka zatvorená, nevyhnutnou modernizáciou prešla najmä elektroinštalácia. V novembri 2018 upozorňovali na nevyhovujúce a život ohrozujúce pracovné podmienky v budove botanickej záhrady zamestnanci aj študenti univerzity. Dôvodom bol okrem iného aj požiar v jednom z laboratórií. Hovorili tiež o pravidelných výpadkoch elektriny i horiacich zásuvkách. O znovuotvorení botanickej záhrady budú na tlačovej konferencii informovať rektor univerzity Pavol Sovák a riaditeľ botanickej záhrady Pavol Mártonfi.Prevádzkovateľov detských ihrísk čakajú od januára nové povinnosti. V súvislosti so zmenami v zákone o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska prejde väčšina z nich kontrolou. Pozrieme sa preto na novinky v podmienkach ich prevádzkovania. Majitelia budú musieť napríklad do konca roka vymyslieť meno pre každé ihrisko v ich správe. A to aj v prípade, že ide len o jednu šmykľavku či kolotoč. Za nesplnenie nových podmienok hrozí pokuta od 100 do 30.000 eur.Pozrieme sa aj do regionóv a na kultúrne podujatia. V Žiline sa zasa začne siedmy ročník podujatia Hory a mesto. Festival horského filmu a dobrodružstva potrvá do nedele 27. októbra. V Senici sa uskutoční slávnostné vyhlásenie výsledkov 11. ročníka súťaže Kniha Záhoria 2019. Šiesty ročník Dní kresťanskej kultúry štartuje v Spišskej Kapitule. V hlavnom meste sa začnú Bratislavské jazzové dni. Slovenská filharmónia si zas slávnostným koncertom pripomenie 70. výročie svojho vzniku.Dodržiavanie spánkovej hygieny, pitného režimu, pravidelný pohyb a vyvážená strava môžu pomôcť pri prekonávaní prechodu z letného na zimný čas. Biologický rytmus organizmu sa pri posune času na jeseň prispôsobuje pomalšie ako na jar, pretože naň výrazne vplýva úroveň osvetlenia za súmraku a úsvitu. Väčšie ťažkosti pociťujú ľudia, ktorí vstávajú skoro a tí, ktorí spávajú menej ako sedem hodín. Hodinky si posunieme z tretej hodiny ráno na druhú už v noci zo soboty na nedeľu. Pozrieme sa preto na rady odborníkov, ako sa so zmenou času vysporiadať.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.