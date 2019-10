VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 30. október (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Nový člen dozornej rady Sociálnej poisťovne, euroval, ale aj výročie Nežnej revolúcie a spoločné zasadnutie vlád Slovenskej a českej republiky. Aj týmto témam by sa mali venovať členovia vládneho kabinetu. Novým členom Dozornej rady Sociálnej poisťovne by sa mal stať Eduard Hagara. Vo funkcii by vystriedal Radka Kuruca, ktorému sa končí päťročné funkčné obdobie. Členovia vlády by sa mali venovať aj aktualizácii kľúča na určenie príspevkov na upísanie schváleného základného imania Európskom mechanizme pre stabilitu označovanom ako trvalý euroval.(Bratislava)Premiér Peter Pellegrini položí veniec k Pamätníku generála Milana Rastislava Štefánika v Bratislave. Pripomenie si tak 101. výročie vzniku Československej republiky a prijatia Deklarácie slovenského národa. Už v deň výročia, teda v pondelok 28. októbra, premiér podčiarkol význam týchto udalostí. Vznik Československa dal podľa jeho slov Slovensku historickú šancu na dnešnú nezávislosť. Výročie si v pondelok pripomenuli viacerí predstavitelia Slovenskej a Českej republiky na spoločných oslavách.(Školstvo)Školákom sa v stredu začali jesenné prázdniny, ktoré sú prvé v tomto školskom roku. Potrvajú od stredy 30. októbra do štvrtku 31. októbra. Žiaci sa nevrátia do lavíc ani v piatok 1. novembra, keďže je Sviatok všetkých svätých. Učiť sa začnú opäť v pondelok 4. novembra. Školáci si po jesenných prázdninách najbližšie opäť oddýchnu počas Vianoc.(Zdravie)Kyslá kapusta obsahuje viac vitamínu ako čerstvá kapusta. Predstavuje tak výborný zdroj vitamínov, ktoré sú pre ľudský organizmus potrebné najmä v zimných mesiacoch. Okrem toho napomáha hojeniu rán a zlepšuje zrážanlivosť krvi. Znižuje hladinu krvného tlaku či cukru v krvi, má protizápalové a antibiotické účinky. Na výhody a pozitíva jej konzumácie poukázali odborníci z bratislavského regionálneho úradu verejného zdravotníctva.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: