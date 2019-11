VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 4. novembra (TABLET.TV) -Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaPredseda parlamentu Andrej Danko by mal oznámiť termín, v ktorom sa budú konať budúcoročné parlamentne voľby. Pravdepodobne to bude 29-ty február 2020. Danko to naznačil už skôr, presný termín vám povieme zrejme dnes. Šéf parlamentu sa domnieva, že vláda by mala dovládnuť a je potrebné zodpovedne schváliť štátny rozpočet a prijať potrebné zákony, ktoré by mali reagovať na súčasný stav v slovenskej justícii.HrochoťPremiér Peter Pellegrini má dnes pracovný program na strednom Slovensku. V obci Hrochoť má v pláne stretnúť sa s generálnym riaditeľom spoločnosti Lesy Slovenskej republiky. Následne sa presunie na Kyslinky, kde si pozrie ukážky ťažby, kalamitísk a sadenia. Napokon – v Kriváni – si Peter Pellegrini pozrie Prezentáciu spoločnosti Lesy a bude rokovať s ich predstaviteľmi a zástupcami Odštepného závodu Kriváň.BratislavaPred Špecializovaným trestným súdom dnes opäť pokračuje pojednávanie v kauze zmeniek TV Markíza. To predchádzajúce predseda senátu prerušil s tým, že sa bude pokračovať práve dnes, a to výsluchom dcéry obžalovaného Karolíny Kočnerovej. Tú navrhol vypočuť samotný obžalovaný a predložil k návrhu aj prepis komunikácie svojej dcéry s Petrom Tóthom cez šifrovanú aplikáciu Signal. Peter Tóth svedčí proti obžalovanému Marianovi K. aj v tomto procese. Poskytnutý prepis má podľa obžalovaného Mariana K. preukazovať, že Tóth je "klamár."PrešovPrešovský spravodajca TASR prinesie informácie z tlačovej besedy Regionálnej organizácie Slovenského syndikátu novinárov v Prešove. Budú na nej hovoriť na tému Dní ekomobility. V rámci nich sa má uskutočniť najväčší salón elektrických dopravných prostriedkov na východnom Slovensku. Podrobnosti dodáme počas dňa.BratislavaSlovenskí hokejoví reprezentanti sa od siedmeho novembra predstavia na tradičnom Nemeckom pohári. V Krefelde sa postupne stretnú so Švajčiarskom, olympijským výberom Ruska a s domácim Nemeckom. Tréner slovenskej reprezentácie Craig Ramsay nominoval do kádra aj troch nováčikov - obrancu Vojtecha Zeleňáka a útočníkov Andreja Kollára a Jakuba Sukeľa. Dnes sa slovenskí reprezentanti stretnú v Bratislave na prvom zraze a uvidíme, aké novinky má reprezentačný tréner a generálny manažér.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.