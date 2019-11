VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 6. novembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Slovensko malo v uplynulom roku patriť medzi krajiny Európskej únie s výrazne nižším dlhom. Vlani zaznamenalo Slovensko deficit verejných financií na úrovni 1,1 desatiny percenta hrubého domáceho produktu, čo predstavovalo medziročné zhoršenie o 0,1 desatinu percentuálneho bodu. Dlh bol na úrovni takmer 50 percent HDP, medziročne sa zlepšil o 1,9 desatiny percentuálneho bodu. Vyplýva to zo Súhrnnej výročnej správy za rok 2018 z dielne rezortu financií, ktorou sa majú zaoberať ministri na rokovaní vlády.(Bratislava)V Ústave na výkon väzby v bratislavskom justičáku pokračuje pojednávanie v kauze zmeniek televízie Markíza. Vypovedať by mal ďalší svedok. V kauze sú obžalovaní bývalý riaditeľ televízie a exminister hospodárstva Pavol R. spolu s Marianom K. Obžalovaní mali po vzájomnej dohode so Štefanom A. vyhotoviť štyri sfalšované zmenky. Následne ich mali predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Marian K. je tiež obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a tiež v kauze spoločnosti Gatex . Pavol R. čelí obvineniu z objednávky vraždy jeho bývalej spoločníčky Silvie Klaus Volzovej.(Bratislava)Predstavitelia Asociácie nemocníc Slovenska by mali popoludní rokovať s poisťovňou Dôvera, následne by sa mali stretnúť so zástupcami Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Témou má byť úprava zmluvných podmienok v súvislosti s dofinancovaním zdravotníctva o 90 miliónov eur. Výška dofinancovania vyplýva z novely zákona o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, ktorá prináša zvýšenie platby za poistencov štátu na päť percent do konca roka.(Rada TASR)Depresívna nálada, neschopnosť prežívať pozitívne emócie a tešiť sa zo života, ale aj poruchy spánku a s tým súvisiace problémy s ranným vstávaním. Aj to môžu byť príznaky depresie. Táto psychická porucha, ktorá trápi všetky vekové kategórie, narúša bežné fungovanie človeka. Psychológovia upozorňujú, že počet pacientov s depresívnou poruchou sa za posledných 15 rokov na Slovensku strojnásobil. Pozrieme sa preto na názor odborníkov, ktorí zdôrazňujú potrebu vyhľadať pomoc. Liga za duševné zdravie upriamuje pozornosť aj na obnovenú linku dôvery Nezábudka na čísle 0800 800 566.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstvea na portáliPodcast Diár si môžete vypočuť aj na: