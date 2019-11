VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 7. novembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Banská Bystrica)Na okresnom súde v Banskej Bystrici sa očakáva vyhlásenie rozsudku v kauze popravy poľského podnikateľa Szymaneka. Obžalovaní sú na doživotie odsúdený Mikuláš Č. a jeho niekdajšia pravá ruka Ján K. Ten je v súčasnosti na slobode, tvrdí, že je nevinný a celé je to nezmysel. Bývalý banskobystrický boss však vinu priznal a skutok oľutoval. Podnikateľa mala dvojica zavraždiť na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno. Údajne išlo o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné.(Bratislava)Minister obrany Peter Gajdoš si pripomenie pamiatku vojnových veteránov. Zúčastní sa pietnej spomienky pri bratislavskom Pamätníku príslušníkov západného odboja. Spomienka sa koná pri príležitosti blížiaceho sa medzinárodného dňa vojnových veteránov. Tých si svet každoročne pripomína 11. novembra. Tento deň je známy aj ako Deň červených makov.(Bratislava)Pozrieme sa aj na podiel privátnych značiek na regáloch v potravinových reťazcoch na Slovensku a na to, či ich podiel v porovnaní s minulým rokom vzrástol alebo klesol. Potravinárska komora Slovenska bude na tlačovej konferencii informovať aj o tom, ktoré produkty privátnych značiek majú najväčšie zastúpenie ale aj na to, či reťazce na ich výrobu využívajú slovenských alebo zahraničných výrobcov.(Prevencia)Na Slovensku pribudne každoročne 34.000 ľudí s rakovinou. Ministerstvo zdravotníctva zdôrazňuje potrebu prevencie a liečby onkologických ochorení. V rámci Roka prevencie spúšťa rezort skríning rakoviny krčka maternice. Ide už o tretí štátom riadený skríning, ministerstvo počas roka spustilo aj skríning rakoviny hrubého čreva a mamografický skríning.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstvea na portáliPodcast Diár si môžete vypočuť aj na: