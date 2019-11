VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 8. novembra (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaMinisterstvo práce a Implementačná agentúra organizujú stretnutie s médiami. Majú na ňom reagovať na vyhlásenie politikov strany Dobrá voľba, podľa ktorých príde takmer 3 tisíc odkázaných občanov o odbornú pomoc v domácom prostredí a 3 tisíc opatrovateliek o prácu tesne pred Vianocami. Podľa Dobrej voľby je dôvodom fatálne zlyhanie Implementačnej agentúry ministerstva pri projekte s názvom Podpora opatrovateľskej služby. Ten sa mal dostať do finančného kolapsu. Rezort chce dnes verejnosti ponúknuť realitu a konkrétne informácie ohľadom podpory opatrovateľskej služby.BratislavaMinisterstvo zahraničných vecí dnes pred novinármi zhodnotí ukončenú letnú turistickú sezónu zo svojho pohľadu. Riaditeľ konzulárneho odboru rezortu Martin Bezák okrem toho zhrnie odporúčania a rady ministerstva pred začínajúcou sa zimnou turistickou sezónou. Podrobné spravodajstvo prinesieme počas dňa.BratislavaO financovaní prenesených kompetencií štátnej správy na samosprávy sa hovorí od roku 2002. A vždy je predmetom polemík. Mestá, obce, ale aj samosprávne kraje upozorňujú, že nemajú dosť prostriedkov na financovanie všetkých povinností, ktoré vtedy prešli zo štátu na samosprávu. Aj preto dnes prinesieme informácie o výsledkoch rokovania Združenia miest a obcí Slovenska s Najvyšším kontrolným úradom. Ich predsedovia Branislav Tréger a Karol Mitrík budú diskutovať práve o financovaní preneseného výkonu štátnej správy a spolupráci oboch organizácií.BratislavaTento mesiac si aj v spravodajstve TASR intenzívne pripomíname udalosti Novembra 1989. Dnes sa vrátime do 22-ého novembra spomínaného roku, kedy Bratislava zažila prvé veľké zhromaždenie na Námestí SNP. Moderovali ho spoločne Ján Budaj a Milan Kňažko. Štátna bezpečnosť monitorovala aktivity štrajkujúcich – a komunisti uvažovali, že povolajú do ulíc ľudové milície či armádu. V hre bola napríklad akcia Vlna. Aj o nej sa viac dočítate v domácom servise TASR.Podhradie, okres PrievidzaPre ťažbu uhlia bola kedysi poddolovaná, a preto sa z nej odsťahovali stovky obyvateľov, v súčasnosti ju radi vyhľadávajú chatári. Obec Podhradie v hornonitrianskej kotline láka turistov najmä na okolitú prírodu a zrúcaninu niekdajšieho obranného hradu Sivý Kameň. Fungovanie obce je späté so susednou Lehotou pod Vtáčnikom, za ktorú hrajú i miestni podhradskí futbalisti. Obec Podhradie v okrese Prievidza predstavíme v seriáli o mestách a obciach Slovenska v zajtrajšom pravidelnom seriáli.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: