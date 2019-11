VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 11. novembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Valtice)Slovenská a česká vláda sa zídu na spoločnom rokovaní. Hovoriť majú o spoločných projektoch, klimatickej politike, migrácii, zahraničných vzťahoch Európskej únie, ale aj o Nežnej revolúcii. V týchto dňoch si pripomíname 30 rokov, ktoré od nej uplynuli.(Slovensko)Mapujeme aj udalosti, ktorými si slovenské mestá a obce pripomínajú udalosti Novembra ´89. TASR pripravila pri príležitosti výročia revolúcie množstvo materiálov, ktorými pripomína dianie spred 30tich rokov. Aj dnes vám prinesieme letáky a spomienky aktérov. Svoj pohľad na revolúciu povedia študenti aj herci. Hovoriť budú aj o tom, čo posledných 30 rokov prinieslo v kultúre a čo v spoločnosti.(Bratislava)Pripomíname si deň vojnových veteránov. Spomienky sa konajú vo viacerých slovenských mestách a obciach. Prezidentka Zuzana Čaputová a predseda parlamentu Andrej Danko položia vence na vojenskom cintoríne v Petržalke.(Bratislava)Prezídium Slovenskej bankovej asociácie povie, čo si myslí o zákone o bankovom odvode. Vláda chce, aby banky platili osobitný odvod naďalej a aby sa zdvojnásobil. Chce tak získať viac peňazí do štátnej kasy. V súčasnosti platia banky odvod vo výške 0,2 percenta z hodnoty svojich pasív. Odvod mal od budúceho roka prestať platiť, ale naopak, zvýši sa na 0,4 percenta. V roku 2020 by tak banky mali zaplatiť do štátnych finančných aktív o 144 miliónov eur viac.(Bratislava)Pozrieme sa aj na to, či sa rozšíri zoznam opozičných strán, ktoré na seba nechcú počas kampane útočiť. Nateraz podpísali pakt o neútočení koalícia PS-Spolu a KDH. Má sa pridať Za ľudí a záujem má aj SaS. Za ľudí mala pridať podpis už minulý týždeň, ale lídri sa napokon nedohodli na termíne.Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR alebo na portáli teraz.sk.