VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 19. november (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.Archív ÚPN sprístupní nové dokumenty straníckych orgánov KSČBratislavaHlavné podujatia v súvislosti s 30-tym výročím udalostí z novembra 1989 sú za nami. Niektorí organizátori však naplánovali svoje spomienkové akcie aj na zvyšok novembra. Dnes vám TASR prinesie multimediálne spravodajstvo z Dňa otvorených dverí v archíve Ústavu pamäti národa. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť s neznámymi dokumentmi straníckych orgánov a bezpečnostných zložiek, ale aj novozískanými fotografiami zachytávajúcimi udalosti Nežnej revolúcie.Padne verdikt vo veci zníženia dôchodkového veku sudcov v PoľskuBratislava/LuxemburgZahraničná redakcia bude sledovať vynesenie verdiktu Súdneho dvora EÚ vo veci zníženia dôchodkového veku poľských sudcov. Generálny advokát Súdneho dvora ešte v júni povedal, že predmetné opatrenia porušujú legislatívu EÚ, konkrétne zákaz diskriminácie na základe pohlavia a zásadu neodvolateľnosti sudcov a nezávislosti súdov. Poľsko v rámci spornej reformy súdnictva zaviedlo nové pravidlá odchodu sudcov do dôchodku. Pre ženy bol určený vek 60 rokov a pre mužov 65 rokov. Zákon tiež ponechal ministrovi spravodlivosti právomoc, aby sudcom predĺžil obdobie aktívnej služby. O verdikte budeme informovať počas dňa.Bubnovačka upozorní na dôležitosť ochrany detí pred násilímBratislavaDnes sa po celom Slovensku uskutoční podujatie s názvom Bubnovačka. Organizuje ho Centrum Slniečko spolu s Národným koordinačným strediskom pre riešenie problematiky násilia na deťoch. Cieľom tejto akcie je upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Hlavnou myšlienkou Bubnovačky je: "Aby bolo deti lepšie počuť". Počas dňa ponúkne TASR multimediálne spravodajstvo.Priemyselníci zhodnotia aktuálny vplyv nemeckej ekonomiky na slovenskúKošiceRegionálny redaktor v Košiciach prinesie informácie z prostredia Slovensko-nemeckej obchodnej a priemyselnej komory. Jej zástupcovia chcú diskutovať s novinármi na tému aktuálnej nálady v nemeckom hospodárstve. Nemecká ekonomika sa síce vyhla recesii, ale nie je v ideálnom stave. Členovia komory budú hovoriť aj o tom, aký vplyv má nemecká ekonomika na tú slovenskú.Futbalisti SR musia proti Azerbajdžanu vyhrať, na postup to nemusí stačiťTrnavaZvíťaziť dnes v Trnave nad Azerbajdžanom a dúfať v remízu v Cardiffe medzi Walesom a Maďarskom. Iba v takom prípade postúpia slovenskí futbalisti priamo na EURO 2020. Ak sa tento scenár nenaplní, Slováci dostanú druhú šancu v play off Ligy národov. Baráž vyžrebujú v piatok, hrať sa bude na dva zápasy v marci budúceho roka. Slovenská reprezentácia je v tabuľke E-skupiny s 11-imi bodmi štvrtá, na tretí Wales stráca bod, na druhé Maďarsko dva.Aj to, ako dopadne tento zápas sa dozviete zo spravodajstva TASR a z portálu teraz.sk