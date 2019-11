VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 29. novembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Poslancov Národnej rady zamestná budúcoročný štátny rozpočet. O zákone roka budú hovoriť od rána, rozhodnú o ňom ale až na budúci týždeň. Hlasovanie totiž odsunuli, aby nemuseli debatu o rozpočte prerušovať. Návrh štátneho rozpočtu počíta v budúcom roku s deficitom 0,49 percenta hrubého domáceho produktu. Slovensku sa tak nateraz nedarí dosiahnuť vyrovnané hospodárenie. Malo by ho dosiahnuť od roku 2021.(Banská Bystrica)Na špecializovanom trestnom súde budú rozhodovať o väzobnom stíhaní dvoch osôb, ktorý Národná kriminálna agenútra zaistila počas razie v priestoroch lotériovej spoločnosti Tipos. Zadržali šéfa Tiposu a šéfa IT odboru lotériovej spoločnosti. Obaja sú obvinení z trestného činu porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku a legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Poškodená je spoločnosť Tipos.(Kostolné Kračany)Minister životného prostredia László Sólymos pripomenie kroky, ktoré jeho rezor presadil na ochranu Žitného ostrova, teda našej najvzácnejšej zásobárne pitnej vody. Takzvaný lex Žitný ostrov zakazuje používať v chránených vodohospodárskych oblastiach nebezpečné postreky. Zakazuje aj stavať alebo rozširovať priemyselné budovy, bitúnky alebo skládky. Za porušenie zákazov hrozia tisícové pokuty.(Bratislava)Pozrieme sa aj na zmeny stanov spoločnosti Regionálne cesty Bratislava. Spoločnosť spravuje cesty 2. a 3. triedy v Bratislavskom kraji. Zmeny by mali priniesť hospodárnejšie a transparentnejšie nakladanie s verejnými prostriedkami v spoločnosti. Pomôcť tomu majú revízie zmluvných vzťahov a posilnenie práv Bratislavského samosprávneho kraja ako majoritného akcionára spoločnosti.(Riga)Sledujeme aj zahraničnú pracovnú cestu premiéra Petra Pellegriniho v Lotyšsku. Stretne sa s tamojším predsedom vlády Krišjanisom Karinšom a navštívi slovenských vojakov na vojenskej základni Adaži. Pellegrini položí kvety k Pamätníku slobody v Rige. Na lotyšskej vojenskej základni položia premiéri sviečky k pamätníku padlých hrdinov. Pellegrini sa porozpráva aj so slovenským kontingentom, ktorý tu pôsobí v rámci posilnenej prítomnosti NATO v Pobaltí.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: