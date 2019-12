VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 4. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)V parlamente dnes bude rušno. Uskutočniť sa dnes majú dve mimoriadne schôdze. Jednu iniciovala opozícia, druhú koaličný Smer-SD. Opozícia vyzbierala dostatok podpisov, pretože chce na mimoriadnej schôdzi rokovať o ich návrhoch, ktoré plénum procedurálnym návrhom Roberta Fica vyradilo z aktuálnej schôdze. Fico spolu so straníkmi zase navrhuje prijať uznesenie k návrhu investičného zlata z Veľkej Británie. To by Národnú banku Slovensko zaviazalo k tomu, aby sa touto problematikou zaoberala a začala pracovať na návrate zlata.(Bratislava)Dnes bude rokovať aj vláda. Ministri prerokujú viaceré návrhy z dielne ministerstva životného prostredia. Napríklad predkladá návrh na odstránenie nelegálnych stavieb na pozemkoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku. Ministerstvo spravodlivosti predkladá materiál o výške pracovnej odmeny a jej poskytovaní obvineným a odsúdeným. Ministerstvo pôdohospodárstva zase predkladá návrh katastrálnych území, na ktorých majú začať pozemkové úpravy.(Bratislava)A v pôdohospodárstve ešte zostaneme. Parlament koncom novembra schválil novelu zákona o pozemkových úpravách z dielne ministerstva pôdohospodárstva. Okrem iného má riešiť aj sceľovanie pozemkov. Podľa agrárnikov je však táto novela protiústavná. Na dnešnej tlačovej konferencii sa k nej vyjadria farmári ale aj Vidiecka platforma.(Košice)Okresný súd v Košiciach pokračuje v pojednávaní v kauze policajnej šikany rómskych chlapcov. Prípad je ešte z roku 2009. K činu malo dôjsť na policajnej stanici v Košiciach po zadržaní chlapcov, ktorí mali prepadnúť dôchodkyňu. Podľa medializovaného videozáznamu, ktorí si policajti mali robiť mobilnými telefónmi, chlapcov ponižovali, vysmievali sa im, nútili ich dávať si navzájom facky či vyzliecť sa donaha.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk. Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: