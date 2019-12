VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 9. decembra (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava/Rím)Premiér Peter Pellegrini odcestoval do Ríma, kde ho dnes vo Vatikáne prijme pápež František. Okrem osobnej audiencie u pápeža bude slovenský premiér rokovať tiež so štátnym sekretárom Svätej stolice kardinálom Pietrom Parolinom. Stretnúť by sa mal i s kardinálom Jozefom Tomkom. Čaká ho i návšteva Slovenského pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda, stretnutie s krajanmi pôsobiacimi či študujúcimi vo Vatikáne, ako aj účasť na otvorení výstavy rozvojových projektov Slovak Aid a mimovládnych organizácií. Z Talianska sa Peter Pellegrini presunie do USA a pracovné cesty ukončí v Bruseli na zasadnutí Európskej rady vo štvrtok a v piatok. Multimediálne spravodajstvo prinesie vyslaná redaktorka TASR.(Bratislava)V Paríži sa dnes stretnú predstavitelia tzv. Normandskej štvorky, ktorá rieši konflikt v Donbase. Lídri Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka sa stretnú v Elyzejskom paláci, aby sa pokúsili urovnať konflikt na východe Ukrajiny medzi Moskvou podporovanými proruskými separatistami a ukrajinskými silami. Konflikt si vyžiadal už najmenej 13 tisíc mŕtvych. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj tvrdí, že od predchádzajúceho summitu v tomto formáte pred vyše troma rokmi nenastal takmer žiadny pokrok. Na summite sa Zelenskyj vôbec po prvý raz osobne stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.(Bratislava)Redaktor ekonomickej redakcie bude dnes na stretnutí s predstaviteľmi Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Tí majú v pláne sa zamyslieť nad tým, čo im rok 2019 vzal a čo dal. Zároveň zhodnotia činnosť komory v končiacom sa roku. Na stretnutí budú aj predstavitelia Slovenskej pošty. Tí chcú hovoriť o službách, ktoré inštitúcia pripravila pre podnikateľov.Z diára je to nateraz všetko. Aktuálne spravodajstvo nájdete v servisoch TASR a na teraz.skPodcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: