VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 10. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(New York)Premiér Peter Pellegrini bude počas pracovnej cesty v New Yorku rokovať s generálnym tajomníkom OSN Antóniom Guterresom. Venovať sa budú otázkam súvisiacim s klimatickou zmenou, implementáciou Agendy 2030 k udržateľnému rozvoju, ako aj otázkam súvisiacim s aktuálnym vývojom v Európe. Okrem toho spolu s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom symbolicky pokrstia novú budovu Generálneho konzulátu v New Yorku.(Bratislava)Parlamentný výbor pre obranu a bezpečnosť sa bude zaoberať okolnosťami obvinenia expremiéra a predsedu Smeru-SD Roberta Fica. Zvolanie mimoriadneho výboru iniciovali poslanci Smeru-SD. Obvinenie svojho straníckeho šéfa označili za súčasť sústredeného útoku na stranu, ako aj na jej predsedu. Na okolnosti obvinenia sa chcú na výbore pýtať špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika aj policajného prezidenta Milana Lučanského. Fico čelí obvineniu z troch trestných činov. Podľa polície sa mal dopustiť hanobenia národa, rasy a presvedčenia, podnecovania k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti, a to v súbehu s trestným činom schvaľovania trestného činu.(Bratislava)Na ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny sa otvára jedenásty ročník Vianočných trhov chránených dielní. Návštevníci si budú môcť vybrať ručne vyrobené adventné vence a iné vianočné ozdoby, šperky, predmety z keramiky, voňavé sviečky, pohľadnice či domáce pochutiny. Výrobky zhotovili v štrnástich chránených dielňach na Slovensku. Vianočné trhy potrvajú v budove ministerstva do 12. decembra.(Bratislava)Pozrieme sa aj na štatistiky v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami, ktoré budú 29. februára 2020. V súčasnosti kandiduje 25 politických subjektov do volieb sa však ešte môžu rozhodnúť vzdať sa kandidatúry. Od vzniku samostatného Slovenska kandidovalo najviac subjektov v parlamentných voľbách v rokoch 2002 a 2012, a to 26. Najmenej strán sa uchádzalo o priazeň voličov v roku 1998. Najviac strán sa zase dostalo do parlamentu od vzniku samostatného Slovenska v prvých a doteraz posledných parlamentných voľbách, kedy získalo potrebných päť percent hlasov celkovo osem politických subjektov.(Bratislava)Viacerí architekti, herci, politici, či aktivisti a ďalšie osobnoti sa podpísali pod výzvu za zachovanie pešej zóny medzi novou budovou Slovenského národného divadla a Nábrežím M. R. Štefánika v Bratislave. Výzvu adresujú vedeniu hlavného mesta na čele s primátorom Matúšom Vallom. Ten koncom októbra oznámil, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici. Signatári však žiadajú mesto o také riešenie, ktoré by vylúčilo plánovanú trať popred SND a ponechalo tento verejný priestor iba pre chodcov. Hlavné mesto reagovalo tým, že preverilo sedem rôznych trás a táto možnosť vyšla ako najvhodnejšia. Výstavba 1,22 desatiny kilometra trate od Šafárikovho námestia po Prístavnú má stáť asi na 18,4 milióna eur. Spustenie trate po výstavbe predpokladá mesto v roku 2024.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: