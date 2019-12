VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 11. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa. Rokovanie vlády, žaloba Slovenského pozemkového fondu, ale aj potreba prijatia zmien v školstve . Toto sú hlavné udalosti dnešného dňa. Vitajte pri sledovaní diára.(Bratislava)Vládny kabinet dnes čaká rokovanie vlády. Ministrov tentoraz rozsiahly program nečaká. Prerokovať musia len niekoľko bodov. Medzi najzásadnejšie však určite patrí správa Najvyššieho kontrolného úradu k výberu mýta na Slovensku. NKÚ upozornil na viaceré nedostatky, najmä na to, že na výstavbu ciest ide málo zdrojov, pričom viac prostriedkov zinkasuje súkromná spoločnosť, ktorá mýto prevádzkuje ako štát.(Bratislava)Slovenský pozemkový fond je v ďalšom spore za milióny eur. Tentoraz žalobou o určenie vlastníctva chce brániť záujmy Slovenska a nezistených vlastníkov. Tie mali byť dotknuté neoprávneným dedením konfiškovaných pozemkov grófa Ladislava Berchtolda v rozsahu niekoľko stoviek hektárov. Pozemkový fond bude o prípade informovať na dnešnej tlačovej konferencii. Žalobu podal na okresnom súde v Trebišove.(Bratislava)Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy dne predstaví požiadavky zväzu a partnerských organizácií na najbližšie obdobie v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Národnej rady SR. Týmto spôsobom chcú školskí odborári zadefinovať priority, na ktoré by mali politické strany do budúcnosti myslieť.Spolupráca s TatarstanomSlovensko dnes navštívi prezident Tatarskej republiky Rustam Minnikhanov. Prijme ho predseda parlamentu Andrej Danko. Po stretnutí obaja štátnici dajú spoločné vyhlásenie. Pri príležitosti návštevy prezidenta sa uskutoční aj obchodné fórum, ktoré organizuje rezort diplomacie spolu so Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou.100 rokov knižnícPrvý zákon o verejných knižniciach vznikol pred 100 rokmi. O budúcnosti knižníc budú dnes diskutovať odborníci v Prešove. Na podujatí s príhovorom vystúpi predseda Prešovského kraja Milan Majerský. Následne sa uskutoční oceňovanie osobností v oblasti knihovníctva. Milovníci kníh sa zároveň môžu tešiť na sprístupnenie výstavy, ktorá sa venuje stému výročiu knihovníckeho zákona.Podcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: