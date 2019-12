VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 13. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa. Zmeny v sociálnej oblasti, prieskum o dostupnosti potravín na vidieku, či druhé kolo Svetového pohára v biatlone. Toto sú hlavné udalosti dnešného dňa. Vitajte pri sledovaní diára.(Bratislava)Minister práce Ján Richter bude dnes informovať o viacerých zmenách v sociálnej oblasti, ktoré začnú platiť od budúceho roka. Parlament schválil v tomto roku viaceré novely. Dotknú sa napríklad starodôchodcov, ktorým sa bude po novom určovať suma dôchodku, ale rodín. Zamestnanci budú mať možnosť požiadať o športové preukazy pre deti.(Opátka)Združenie miest a obcí Slovenska zverejní výsledky prieskumu o dostupnosti potravín na vidieku. Cieľom prieskumu bolo zmapovanie fungovania maloobchodných predajní na vidieku. Zmos na základe získaných dát vyčísli prístup obyvateľov v malých obciach k základným potravinám a predstaví aj alternatívne riešenia. Prístup občanov k základným potravinám na vidieku býva totiž často sťažený.(Nové Zámky)Minister dopravy Árpád Érsek spolu so zástupcami Slovenskej správy ciest odovzdá do predčasného užívania most v Nových Zámkoch. Rekonštrukcia mosta dala zabrať doprave v meste. Uzatvorený bol od júla tohto roka pre zlý technický stav. Zhotovený bol technológiou, ktorá sa v súčasnosti už nepoužíva.(Bratislava)Mimovládna organizácia Globsec si posvietila na sociálne médiá a webstránky v kontexte predvolebnej kampane. Dozvieme sa aké najčastejšie témy propagovali politici na internete a čím sa snažia zaujať potenciálneho voliča. Okrem toho bude organizácia hovoriť aj o potenciálnych hrozbách, ktoré prináša internetová komunikácia.(Hochfilzen)Dnes sa uskutoční druhé kolo Svetového pohára v biatlone v rakúskom Hochfilzene. Dopoludnia sa uskutočnia preteky žien na 7,5 kilometra, poobede budú musieť zdolať muži 10-kilometrovú trať. Slovensko by mali reprezentovať iba sestry Fialkové a Veronika Machyniaková, ktorá si minulý týždeň odbila premiéru vo Svetovom pohári.Podcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: