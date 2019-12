VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 18. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Lucia Kvašňovská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Podpora športu, vyššie platy pre hasičov(Bratislava)Na modernizáciu a výstavbu športovej infraštruktúry by malo ísť v rokoch 2020 až 2022 ďalších 60 miliónov eur. O poskytnutí celkovej alokácie, z ktorej bude príspevky konkrétnym projektom prideľovať Fond na podporu športu, bude v stredu rozhodovať vláda. Na poslednom zasadnutí pred vianočnými sviatkami budú ministri rozoberať aj platy príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby. Tie by sa mali od nového roka zvýšiť o desať percent. Podľa novej tabuľky by sa mali platy pohybovať od 690 eur až do vyše 1825 eur v závislosti od rokov praxe a zaradenia do platovej triedy.Rokovanie vlády(Bratislava)Vládny kabinet sa bude pred sviatkami zaoberať aj financiami určenými na stabilizačné pôžičky pre študentov ošetrovateľstva, ktoré nebudú v tomto roku vyčerpané v plnej výške. Na programe rokovania je aj tretia novela antibyrokratického zákona. Zrušiť má osem ďalších potvrdení. Vyplýva to z návrhu novely zákona o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy z dielne Úradu podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu. Podľa vicepremiéra Richarda Rašiho zrušenie predkladania ďalších ôsmich potvrdení ľuďom ušetrí viac ako 18,4 milióna eur za rok.Bezpečnosť na sociálnych sieťach(Bratislava)Prezídium policajného zboru predstaví novú preventívnu kampaň s názvom Nikdy nevieš, kto sa pozerá. Polícia ňou chce varovať užívateľov sociálnych sietí, že nikdy nemajú pod plnou kontrolou, ku komu sa nimi zverejnené informácie, fotografie a videá dostanú. Na tlačovej konferencii bude o kampani informovať prvá policajná viceprezidentka Jana Maškarová a riaditeľ úradu kriminálnej polície Stanislav Španko.Hlasovanie o impeachmente(Washington)Pozrieme sa aj do zahraničia. Sňemovňa reprezentantov amerického kongresu bude rozhodovať o podaní ústavnej žaloby na prezidenta Donalda Trumpu. Vyšetrovanie v rámci takzvaného impeachmentu v Snemovni reprezentantov ovládanej demokratmi sa zameriavalo na obvinenia, že republikán Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju donútil spustiť politické vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách v roku 2020 Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi. Uznať za vinného a odvolať z úradu ho môže až Senát, kde majú republikáni väčšinu. V prípade ak by vyšetrovanie vyústilo do ústavnej žaloby, stal by sa Trump tretím obžalovaným prezidentom v dejinách USA, po Billovi Clintonovi a Andrewovi Johnsonovi.Rada TASR - Rodičia počas Vianoc(Bratislava)Pokiaľ si to rodičia želajú, deti by ich mali nechať tráviť Vianoce osamote. Terapeutka z online poradne Ligy za duševné zdravie pripomína, že je to dokonca povinnosťou detí. Dôležité je podľa nej, aby mali rodičia istotu, že sú u detí vítaní. Poukázala na to, že na svoje rozhodnutie môžu mať dobré dôvody: potrebujú už viac pokoja a ticha, sú zvyknutí na svoje poriadky a obrady. Niekedy nechcú rušiť svoje deti a chcú dopriať intimitu rodine, priestor na vybudovanie a užitie si svojich rodinných sviatkov. Pripomína, že úcta a ohľaduplnosť sú prejavmi lásky rozhodne viac ako robiť niekomu dobre nasilu.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v srpavodajstve TARS a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: