VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 23. decembra (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.PezinokSenát Špecializovaného trestného súdu v Pezinku bude dnes rozhodovať o dohode o vine a treste, ktorú s prokurátorom uzatvoril Zoltán A. Ten má byť spoluzodpovedný za vraždu novinára Jána Kuciaka. Zoltánovi A. navrhuje prokurátor trest, ktorý je momentálne neznámy. Podľa Trestného zákona však pri mimoriadnom znížení trestu v prípade úkladnej vraždy nemôže ísť súd pod osemročný trest odňatia slobody. O schválení či neschválení dohody bude rozhodovať senát, ktorý pojednáva aj v kauze falšovania televíznych zmeniek, s tým rozdielom, že mu bude predsedať namiesto Emila Klemaniča Pamela Záleská.PrešovKrajský súd v Prešove bude dnes rozhodovať o väzbe troch živnostníkov z Gelnice a Kojšova. Tých vyšetrovateľ niekoľko dní po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici v Prešove obvinil z prečinu všeobecného ohrozenia. Zdôvodnil to obavou, že by mohli pôsobiť na svedkov, znalcov, spoluobvinených alebo inak mariť vyšetrovanie. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke neprežilo sedem ľudí, jedna osoba je naďalej nezvestná.Bratislava/MoskvaIrán sa vojensky zbližuje s Ruskom a Čínou. Iránske sily začali v piatok v severnej časti Indického oceánu prvé spoločné námorné cvičenie s ruskou a čínskou armádou. Manévre majú byť podľa Iránu zamerané na posilnenie bezpečnosti plavebných trás v danom regióne. Čína zase tvrdí, že spoločné cvičenia s Iránom a Ruskom prehĺbia výmenu a spoluprácu medzi námornými silami týchto troch krajín. Zahraničná redakcia TASR bude sledovať, čo na túto tému povie dnes minister zahraničných vecí Ruska Sergej Lavrov po moskovskom stretnutí so šéfom iránskej diplomacie Mohammadom Zarífom.Třinec/ ČRSlovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov nastúpia v Třinci na ďalší duel skupiny A na Majstrovstvách sveta. V prvom stretnutí vyhrali nad Kazachmi 3:1, v druhom meraní síl podľahli favorizovanému Fínsku vysoko 1:8. Väčšie šance majú slovenskí juniori dnes proti Švajčiarsku, aj keď ani v tomto zápase nebudú favoritmi. Hoci Slováci majú po včerajšej prehre Kazachstanu s Fínskom štvrťfinále už isté, body získať chcú. Hráči aj členovia realizačného tímu si uvedomujú, že cesta k nim vedie iba cez maximálnu hernú disciplínu, minimum vylúčených a efektivitu v zakončení. Švajčiari majú doteraz na konte tri body, rovnako ako mladí Slováci.