VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 31. decembra (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Sudca Okresného súdu v Pezinku bude rozhodovať o dohode o vine a treste, ktorú koncom mája uzavrel prokurátor Generálnej prokuratúry Jozef Kandera s Jaroslavom K. Ten je obvineným z lúpeže v prípade vraždy advokáta Ernesta Valka. Zasadnutie senátu bude neverejné, nebudú na ňom prítomné procesné strany. Valko bol zavraždený vo svojom dome v Limbachu v roku 2010. Po viac než ôsmich rokoch policajti ukončili vyšetrovanie vraždy s návrhom na obžalobu dvoch páchateľov, 43-ročného Jozefa R. a 45-ročného Jaroslava K. Ich motívom bolo podľa polície lúpiť vo Valkovom dome.(Třinec/Ostrava)Pozrieme sa aj na Majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji hráčov do 20 rokov. Účinkovanie v A-skupine, z ktorej zverenci trénera Róberta Petrovického už postúpili do štvrťfinále uzavrú v utorok duelom so Švédmi. V pondelkovom zápase slovenskí reprezentanti podľahli Švajčiarom 2:7. V rámci skupiny A podvečer zabojujú Fíni so Švajčiarmi. V skupine B sa na ľade stretnú Rusi s Nemcami a Kanaďania s domácimi Čechmi.(Bratislava)Dnes sa definitívne končí rok 2019 a začína sa rok 2020. Celý svet sa pripravuje na prívitanie nového roka, ktorý bude priestupný. Pre Slovensko bude navyše aj volebný. Parlamentné voľby sa budú konať 29. februára. Zvyčajne sa priestupný rok viaže práve s dátumom 29. február a opakuje sa každé štyri roky. Február bol v rímskom kalendári posledným mesiacom v roku. Preto má tento mesiac premenlivý počet dní a práve k nemu sa pridával v priestupnom roku jeden deň. Pri prechode z juliánskeho na gregoriánsky kalendár sa tento postup nemenil. Rok 2020 tak bude mať 366 dní.(Bratislava)Prvého januára si Slovensko okrem začiatku nového roka pripomína aj Deň vzniku Slovenskej republiky. Tá vznikla 1. januára 1993 rozdelením Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky na dva samostatné štáty - Českú republiku a Slovenskú republiku. Vyhlásenie k vzniku nezávislej Slovenskej republiky prijali poslanci na spoločnej schôdzi vlády SR a Národnej rady SR. V Českej republike tento deň slávia ako Deň obnovy samostatného českého štátu.(Bratislava)Počas posledného dňa v tomto roku sa môžu príležitostní, ale aj aktívni bežci zapojiť do silvestrovského behu, ktorý povedie cez bratislavské mosty. Tradičné bežecké podujatie sa uskutoční 31-krát. Trať štartuje pri Ekonomickej univerzite v bratislavskej Petržalke, odkiaľ povedie cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, cez Starý most dvakrát, opäť cez nábrežie Dunaja do cieľa pod Most Lafranconi. Dĺžka trate je 10,6 kilometra. Organizátori informovali, že z technických príčin je Most SNP z trate vyradený.(Bratislava)Osobné veci, ako sú doklady, mobil a peniaze, treba mať pod kontrolou v dopravných prostriedkoch, podnikoch i na uliciach. Na očiach treba mať aj odložené oblečenie či kabelku. Bez dohľadu by nemal zostávať ani nápoj. Kým sa k stolu opäť vrátite, v nápoji už môže pribudnúť droga. Upozorňuje na to polícia v súvislosti s koncoročnými zábavami. Zároveň pripomína, že po požití alkoholu je zakázané sadnúť si za volant. Jazda pod vplyvom alkoholu je podľa polície zbytočným hazardom a nezodpovednosťou vodiča. Okrem toho ide o protizákonné konanie. Ak má vodič v krvi viac ako jedno promile, ide dokonca o trestný čin.Aktuálne informácie vám počas dňa prinesieme v spravodajstvea na portáliPodcast Diár si môžete vypočuť aj na: