VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 7. januára (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Čerpanie eurofondov na Slovensku sa má zlepšiť. Podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši a zástupcovia miest, obcí a krajov podpíšu Memorandum o spolupráci. O jeho cieľoch budú následne informovať na spoločnom brífingu. Taktiež prezradia na čo by sa mohli eurofondy lepšie využívať.(Bratislava)Bratislavu čakajú v utorok dopravné obmedzenia. Štrajkovať budú autodopravcovia. Únia autodopravcov Slovenska dlhodobo upozorňuje na zvyšujúce sa daňové zaťaženie, ale aj na odhalenia Najvyššieho kontrolného úradu SR o nehospodárnom výbere mýta. Autodopravcovia tvrdili, že posledné tri roky prosili, argumentovali a žiadali o nápravu a vytvorenie dôstojného podnikateľského prostredia predsedu vlády, ako aj ministerstvo dopravy. Nedočkali sa však výsledku.(Bratislava)Z nášho spravodajského servisu sa dnes dozviete ako sa vyvíjali ceny pohonných látok na Slovensku v uplynulom týždni. Najnovšie údaje o cenách benzínov a nafty. Naposledy si motoristi priplatili za benzín aj LPG. Naopak, klesla cena nafty a cena stlačeného plynu sa dlhodobo nemení.(Bratislava)Naďalej sledujeme ako sa vyvíja iránska kríza. Tá vypukla po tom ako USA dronom usmrtili vplyvného iránskeho generála. Ako zmierniť napätie na Blízkom východe trápi aj európskych lídrov. Tí budú v piatok rokovať o možných riešeniach. Slovensko má v Iráne vyslaných sedem vojakov.(Trnava)Viaceré slovenské futbalové tímy dnes odštartujú zimnú prípravu na nadchádzajúcu jarnú sezónu. Týka sa to Spartaku Trnava, MŠK Žilina, či MFK Ružomberok. Kluby by mohli informovať o novinkách, ale aj o tom, na čo sa môžu tešiť návštevníci futbalových ihrísk.