VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 8. januára (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.Teherán/BratislavaZahraničná redakcia TASR sleduje situáciu neďaleko iránskeho hlavného mesta Teherán, kde sa dnes nadránom zrútilo lietadlo ukrajinských aerolínií. Haváriu stroja so 180-imi ľuďmi na palube nikto neprežil. Iránska tlačová agentúra Fars uviedla, že príčinou havárie lietadla boli pravdepodobne technické problémy.Lietadlo typu Boeing 737-800 spoločnosti Ukraine International Airlines smerujúce do ukrajinskej metropoly Kyjev sa zrútilo na predmestí Teheránu krátko po vzlete z Medzinárodného letiska imáma Chomejního.BratislavaNa pozvanie slovenského premiéra Petra Pellegriniho pricestuje dnes do Bratislavy predseda Európskej rady Charles Michel. Obsahom rokovania budú témy viacročného finančného rámca ako aj európskeho záväzku ku klimatickej neutralite do roku 2050. Pellegrini bude s Michelom hovoriť aj o migrácii a rozširovaní Európskej únie. Výsledky rokovaní zhrnieme v domácom a ekonomickom servise TASR.BratislavaÚnia autodopravcov Slovenska naznačila možnosť celospoločenského štrajku autodopravcov, ak nebudú splnené ich požiadavky. Včera dopravcovia protestovali na troch miestach republiky. Ministerstvo financií je pripravené sa so zástupcami autodopravcov stretnúť dnes. Rezort s autodopravcami opakovane rokoval, ale opätovne tvrdí, že požadované zníženie dane z motorových vozidiel o 50 % by znamenalo výpadok príjmov štátneho rozpočtu v sume asi 35 miliónov eur a ten by si vyžadoval dodatočné opatrenia.BratislavaDnešok je posledným dňom na delegovanie členov okrskových a okresných volebných komisií v súvislosti s voľbami do Národnej rady. Ministerstvo vnútra upozorňuje, že politické strany môžu delegovať členov elektronicky, teda sken oznámenia o delegovaní člena musí byť doručený e-mailom príslušnej obci alebo prednostovi okresného úradu najneskôr do 24:00. Parlamentné voľby budú 29-teho februára, kandiduje v nich 25 politických subjektov a daňových poplatníkov vyjdú na viac ako 12 a pol milióna eur.PezinokV kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti má pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes vypovedať americký znalec Gerry Laporte. Amerického znalca navrhla v procese obhajoba. Od decembra 2019 však platia americké sankcie, v rámci ktorých bol Marian K. umiestnený na Magnitského zoznam. Ten zakazuje americkým firmám, ale aj fyzickým osobám s obžalovaným akokoľvek obchodovať. Okrem Laporteho sa na súde očakávajú aj znalci Milan Nouzovský a Andrea Jabconová.