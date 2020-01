VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 10. januára (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Viera Kulichová vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Teherán/Svet/Brusel)Ďalej sledujeme vývoj po tom, ako pri americkom útoku v Bagdade zahynul vplyvný iránsky generál Kásem Solejmání a iránske sily v reakcii vypálili rakety na americké základne v Iraku. V Bruseli sa mimoriadne zídu ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie, kde budú hovoriť o situácii na Blízkom východe.(Bratislava)Zväz automobilového priemyslu povie, aká bola výroba vozidiel na Slovensku v minulom roku. Porozpráva o vývoji trhu s novými vozidlami za uplynulé obdobie, zhodnotí komunikáciu s vládou a hovoriť bude aj o aktivitách a plánoch na rok 2020.(Košice)Národný inšpektorát práce zas porozpráva o kampani Pracuj legálne – pracuj bezpečne. Hovoriť bude o tom, aká bola úrazovosť pri práci v minulom roku. Zhodnotí aj minuloročné kontroly nelegálneho zamestnávania.Únia autodopravcov Slovenska pokračuje vo svojom štrajku. Dnes ho plánuje aj v Žiline. Únia hovorí o drasticky sa zhoršujúcom podnikateľskom prostredí autodopravcov a štrajk považuje za krajné riešenie. Od predstaviteľov štátu očakáva 50-percentné zníženie cestnej dane a pozastavenie výberu mýta do určenia nového správcu mýta.(Slovensko)No a ďalej sledujeme aj kampaň a vývoj pred februárovými parlamentnými voľbami. Kandiduje 25 subjektov, ktoré postupne predstavujú svoje programy a plány. Pozrieme sa na to, koľko už minuli na kampaň tie, ktoré majú podľa prieskumov najväčšiu šancu dostať sa do parlamentu.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v srpavodajstve TARS a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: