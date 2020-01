VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 22. januára (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.PezinokAj dnes redaktori TASR sledujú súdny proces v kauze vraždy Jána Kuciaka. Hlavné pojednávanie pred senátom Špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes pokračuje aj za opätovnej prítomnosti obžalovanej Aleny Zs. Predsedníčka senátu Ružena Sabová už avizovala, že dnes oznámi, ako sa senát postaví k oboznamovaniu prepisov cez aplikáciu Threema. Na súd by sa mali opäť dostaviť aj členovia komanda, ktoré sledovalo novinárov, Peter Tóth, Štefan Mlynarčík a Miroslav Kriak. Podrobné multimediálne spravodajstvo ponúkneme v priebehu celého dňa.BratislavaMotoristi by mali mať od 1. februára možnosť kúpiť si ročnú diaľničnú známku s platnosťou na 365 dní. Doplnenie súčasného znenia v nariadení vlády bude kabinet schvaľovať na svojom dnešnom rokovaní. Témou rokovania bude tiež medzirezortný program Podpora obrany štátu na roky 2020 až 2022. Materiál sa zaoberá obrannou infraštruktúrou, dodávkami tovarov či zdravotníckou podporou Ozbrojeným silám na zabezpečenie obrany štátu. Kabinet sa má tiež vrátiť k odvolávaniu podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie Juraja Bugalu.BratislavaV dnešnom domácom servise prinesie TASR aj informácie z prostredia Asociácie nemocníc Slovenska. Jej predstavitelia chcú ozrejmiť svoje stanoviská pred pripravovanými rokovaniami so zdravotnými poisťovňami k téme financovania na rok 2020. Asociácia tiež povie, ako si predstavuje rozpočet pre rezort zdravotníctva v tomto roku a dotkne sa aj problematiky štátnej pomoci výlučne pre štátne nemocnice.Paríž/BratislavaV zahraničí bude TASR sledovať aj situáciu medzi Francúzskom a USA v spore o digitálne dane. Paríž je totiž ochotný pozastaviť vyberanie dane do konca tohto roka, samotnú daň však nezruší. Francúzsky minister financií Bruno Le Maire sa chce dnes s USA dohodnúť na spoločnom pláne týkajúcom sa zdaňovania digitálnych koncernov. Paríž podporuje snahy OECD o dosiahnutie dohody v tejto oblasti. USA pohrozili Francúzsku odvetnými clami za to, že zaviedlo na národnej úrovni digitálnu daň, ktorá sa týka predovšetkým veľkých amerických koncernov, ako sú Google alebo Facebook.Graz/BratislavaNa krasokorčuliarskych majstrovstvách Európy v Grazi sa odo dnes do soboty predstaví 165 súťažiacich z 33-och krajín. Budú medzi nimi aj dvaja Slováci, Ema Doboszová a Michael Neuman. Slovenské ambície nie sú vysoké, prekvapením by bol postup do voľných jázd. Doboszová na tomto fóre debutuje. Pre Neumana pôjde o 5-ty štart na kontinentálnom šampionáte, naposledy obsadil 35-tu priečku.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: