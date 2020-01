VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 24. januára (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Jeruzalem)Prezidentka Zuzana Čaputová pokračuje vo svojej návšteve Izraela. Počas dňa by sa mala stretnúť s tamojším prezidnentom Reuvenom Ravlinom. Navštíviť by mala aj posvätné miesta v Jeruzaleme. Vo štvrtok si pri príležitosti 75. výročia oslobodenia koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau uctila obete holokaustu na spomienkových podujatiach v múzeu holokaustu Jad va-šem v Jeruzaleme.(Bratislava)Pred senátom Okresného súdu Bratislava II pokračuje proces s bývalým riaditeľom televízie Markíza a exministrom hospodárstva Pavlom R. Ten je obžalovaný v kauze prípravy vraždy svojej bývalej spoločníčky Sylvie-Klaus Volzovej. Spolu s ním čelia obžalobe bos skupiny sýkorovcov Róbert L. alias Kýbel ako aj bývalý banskobystrický bos Mikuláš Č. a jeho komplic Miloš K. Vypovedať by mal šofér exministra Pavla R. Boris Pravda a prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik.(Mestečko)Pozrieme sa aj na projekt spolupráce poľnohospodárov a včelárov v horských a podhorských oblastiach. Ten na Poľnohospodárskom družstve v Mestečku predstaví ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná spolu s predsedom družstva Petrom Ježom a ďalšími zapojenými. V Liptovskom Mikuláši bude zas ministerka informovať o nových cestách odbytu, ktoré sa otvárajú pre slovenských pekárov.(Veľký Krtíš/Fiľakovo)Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši navštívi mestá Veľký Krtíš a Fiľakovo. Počas svojej návštevy skontroluje projekty podporené regionálnym príspevkom a dotáciou vlády, ako napríklad krytá plaváreň či rekonštrukcia mestského parku vo Veľkom Krtíši.(Poprad)Pozrieme sa aj do ďalších regiónov Slovenska. V Poprade otvoria integrovanú policajnú stanicu Mestskej polície. Bližšie informácie poskytnú pri otvorení primátor Popradu Anton Danko a náčelník mestskej polície Marián Gardoš. V Žilinskej nemocnini dnes odovzdajú nový laminárny box tamojšiemu novorodeneckému oddeleniu. Magistrát mesta Košice zas predstaví vlastnú stránku pre cudzincov.Aktuálne informácie Vám počas dňa prinesieme v spravodajstve TASR a na portáli teraz.sk.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: