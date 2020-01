VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 228. januára (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaPrezidentka Zuzana Čaputová prijme demisiu ministra životného prostredia Lászlóa Sólymosa zo strany Most-Híd. Jedným z možných kandidátov na to, aby do volieb viedol enviro rezort, je minister dopravy Árpád Érsek z toho istého politického subjektu. Prezidentka už skôr oznámila, že nomináciu bude konzultovať s premiérom Petrom Pellegrinim. Sólymos odchádza z čela ministerstva po incidente v bratislavskej ázijskej reštaurácii. Polícia začala v tejto súvislosti trestné stíhanie vo veci trestného činu výtržníctva a poškodzovania cudzej veci.BratislavaZahraničná redakcia TASR naďalej sleduje situáciu vo svete v súvislosti so šírením nového koronavírusu z Číny. V tejto krajine ochoreniu podľahlo už 106 ľudí a nakazených ich je 4 500. Čína vyzvala svojich občanov, aby necestovali do zahraničia. Prípady nákazy koronavírusom 2019-nCoV sa už objavili aj v USA, Európe a Austrálii. Niektoré štáty plánujú svojich občanov z Číny repatriovať. Na Slovensku pozitívny prípad nakazenia zatiaľ nezaznamenali, skonštatoval včera krízový štáb, príslušné orgány situáciu monitorujú a sú v pohotovosti.BratislavaDomáci servis TASR ponúkne informácie o požiarno-bezpečnostnej situácii na Slovensku v uplynulom roku. Tú pred verejnosťou zhodnotí prezident Hasičského a záchranného zboru Pavol Nereča. Ponúkne štatistiku požiarovosti a pripomenie najväčšie požiare v roku 2019. Prezident hasičov zhodnotí aj plnenie úloh na úseku prevencie pred požiarmi.BratislavaPred Okresným súdom v Bratislave pokračuje hlavné pojednávanie v kauze zariadenia pre seniorov Iris, kde figurujú ako obžalovaní falošný lekár Ivan B. a falošná zdravotná sestra Vanessa P. Vypovedať by mali tentoraz znalci. Vanessa P. a Ivan B. sú obžalovaní zo zločinu poškodzovania zdravia a Ivan B. aj zo zločinu ohrozovania vírusom ľudskej imunodeficiencie. V zariadení Iris mali klientom podávať lieky napriek tomu, že na to nemali predpísanú odbornú spôsobilosť. Mohlo tak dôjsť k ohrozeniu zdravia či k smrti klientov.Krásno nad KysucouV ekonomickom servise bude dnes priestor aj pre informácie z prostredia iniciatívy D3preKysuce. Jej predstavitelia chcú v Krásne nad Kysucou hovoriť s novinármi a informovať o, podľa nich, poslednej šanci získať financie z Európskej únie na stavbu diaľnice D3. Majú v pláne oboznámiť verejnosť s novými zisteniami v tomto smere a ponúknuť návrhy nových riešení kritickej situácie na Kysuciach.odcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Šéfredaktor TASR Marián Kolár vám prináša spravodajský prehľad dňa.