VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

(Bratislava)Vládny kabinet sa bude počas stredajšieho rokovania zaoberať vyhlásením verejného obstarávania na rekonštrukciu objektu na Zemplínskej šírave. Slúžiť by mal ako penzión pre vojnových veteránov. Obstarávacie náklady na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavby predpokladá rezort obrany na vyše 7,77 milióna eur. Na programe rokovania vlády je aj odvolanie Juraja Bugalu z funkcie podpredsedu Úradu pre verejné obstarávanie. Rada úradu by mohla byť zas doplnená o dvoch nových členov. Odborná hodnotiaca komisia za členov rady odporučila Danku Bekeovú a Mateja Ovčiarku.(Bratislava)Na Ministerstve zahraničných vecí sa uskutoční rokovanie Rady vlády na podporu exportu a investícií. Viesť ho budú predsedovia rady, šéf diplomacie Miroslav Lajčák a minister hospodárstva Peter Žiga. Hlavným zámerom rady je zabezpečiť koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenska a jednotnej prezentácie krajiny v zahraničí. A to prostredníctvom intenzívneho dialógu a vzájomnej spolupráce medzi štátnou správou a zástupcami podnikateľského sektora.(Bratislava)Na Bratislavskom hrade sa uskutoční slávnostné oceňovanie príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, dobrovoľných hasičov, policajtov, členov Horskej záchrannej služby a Komplexnej centrálnej záchrannej služby. Ministerka vnútra Denisa Saková sa osobne poďakuje a ocení všetkých, ktorí pomáhali pri najväčších minuloročných tragédiách. Ocení tak ich prácu napríklad pri nehode autobusu a nákladného auta pri Nitre, havárii vojenského lietadla MiG-29 pri obci Nové Sady, výbuchu plynu v bytovke v Prešove, či pri zrážke vyhliadkových lodí v Budapešti a ďalších nešťastiach.(Washington)Pozrieme sa aj do zahraničia. V Senáte Kongresu Spojených štátov sa očakáva záverečné hlasovanie v procese ústavnej žaloby na amerického republikánskeho prezidenta Donalda Trumpa. O podaní ústavnej žaloby rozhodla v decembri minulého roka Snemovňa reprezentantov, v ktorej majú väčšinu demokrati. Podanie žaloby súviselo s obvineniami, že Trump zastavil americkú vojenskú pomoc Ukrajine, aby ju tak donútil spustiť vyšetrovanie proti jeho možnému rivalovi v prezidentských voľbách Joeovi Bidenovi a jeho synovi Hunterovi.