VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 6. február (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Pezinok)Pokračuje hlavné pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Súd si vypočuje znalcov z Europolu a Národnej kriminálnej agentúry. Prokurátor navrhol vylúčiť verejnosť, aby sa nedozvedela o postupoch pri vyšetrovaní kybernetických trestných činov. Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome vo Veľkej Mači.(Banská Bystrica)Pojednávať sa má aj v Banskej Bystrici. Špecializovaný trestný súd má riešiť kauzu nákupu ultrazvukov pre košickú nemocnicu. V prípade figuruje ako obvinený synovec bývalého predsedu Národnej rady Pavla Pašku. Obvinený je zo zločinu machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe.(Košice)Prezidentka Zuzana Čaputová ide na výjazd do regiónu. Navštívy Košice, kde bude rokovať s predstaviteľmi kraja, mesta a stretne sa aj so zástupcami IT sektora. Okrem návštevy start-upov ju čaká galavečer k 25. výročiu Karpatskej nadácie, kde sa stretne s organizátormi aj ocenenými.(Ankara)Minister zahraničných vecí Miroslav Lajčák navštívi Turecko. Čakajú ho rokovania s partnermi, s ktorými budú hovoriť o bilaterálnych vzťahoch Slovenska a Turecka, o hospodárskej spolupráci, energetike aj vzájomnej podpore v kandidatúrach do medzinárodných inštitúcií. Rokovať majú aj o stave prístupového procesu Turecka.(Slovensko)A pripomenieme si aj nahlasovacie povinnosti, na ktoré by nemali zabudnúť zamestnávatelia. Tento mesiac treba oznámiť práce zaradené do druhej kategórie z hľadiska rizikovosti práce.Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: