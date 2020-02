VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 7. február (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská prináša spravodajský prehľad dňa.Dobrý deň, je piatok a my vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí dnešného dňa. Vitajte pri sledovaní diára.(Košice)Prezidentka Zuzana Čaputová dnes absolvuje výjazd do regiónov. V Košiciach sa stretne s vedením Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie. V Rožňave bude rokovať s primátorom mesta a stretne sa aj so starostami okolitých obcí. Popoludní ju čaká návšteva a prehliadka kaštieľa v Betliari.(Banská Bystrica)V Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici sa dnes uskutoční preventívne cvičenie na urgentnom príjme. Dôvodom je nový koronavírus, ktorý sa šíri z Číny. Slovenská vláda prijala preventívne opatrenia, ak by sa dostal aj na Slovensko. Doteraz však nebol potvrdený ani jeden prípad tejto nákazy.(Bratislava)Predstavitelia Európskej investičnej banky dnes navštívia Slovensko. V hlavnom meste budú informovať o činnostiach banky za minulý rok, ale aj o aktivitách a projektoch, ktoré na Slovensku banka podporila. Mesto Bratislava od EIB získalo úver vo výške 50 miliónov eur na financovanie dopravnej infraštruktúry. O ďalších podporených projektoch sa dozviete z nášho servisu.(Bratislava)Únia autodopravcov Slovenska na dnes opäť pripravila protestné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční pred Úradom vlády. Autodopravcovia budú protestovať za otvorenie zmluvy a dodatkov, ktoré sa týkajú prevádzky mýtneho systému. Žiadajú vyvodenie trestno-právnej zodpovednosti na Generálnej prokuratúre.(Bratislava)Slovenská tenisová dvojka Anna Karolína Schmiedlová a britská jednotka Heather Watsonová nastúpia dnes popoludní proti sebe v úvodnej dvojhre kvalifikačného duelu o postup na finálový turnaj Pohára federácie. V druhom singli si na antuke v bratislavskom NTC zmerajú sily slovenská jednotka Viktória Kužmová s britskou dvojkou Harriet Dartovou. Britky pricestovali do Bratislavy bez svojej jednotky Johanny Kontovej. Vlaňajšiu semifinalistku Roland Garros dlhodobo trápi zranenie kolena a ešte pred štartom Australian Open oznámila, že Fed Cup v prebiehajúcej sezóne vynechá.Denný podcast Diár prináša spravodajský prehľad očakávaných udalostí.Podcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: