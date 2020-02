VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 18. februára (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaPoslanci sa dnes opäť zídu na schôdzi Národnej rady. Februárové zasadnutie už nebolo v pláne, predseda parlamentu Andrej Danko ho však zvolal po tom, ako vláda schválila tri novely zákonov. Má sa nimi o 100 % zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. O všetkých troch bodoch by mal parlament rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Do programu schôdze zaradili aj návrh na vyslovenie nesúhlasu s Istanbulským dohovorom. Poslanci vládneho Mosta-Híd so zvolaním schôdze nesúhlasia a kritizuje ju aj opozícia.BratislavaPrezidentka Zuzana Čaputová dnes predpoludním v Bratislave vymenuje rektorov vysokých škôl. Popoludní sa hlava štátu stretne s hlavnou európskou prokurátorkou Laurou Codrutu Kövesi. Tá má dnes v pláne aj rokovanie so slovenským špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom. Majú hovoriť o vznikajúcej Európskej prokuratúre. Z domáceho spravodajského servisu TASR sa dozvieme podrobnosti.BratislavaVytvoriť platformu na diskusiu o filozofii novej legislatívy v oblasti práv národnostných menšín a prezentovať modely ochrany týchto práv sú základné ciele medzinárodnej konferencie, ktorú dnes organizuje Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny. Účastníci sa budú venovať otázke, či má mať Slovensko samostatný zákon upravujúci práva národnostných menšín, i tomu, aké sú základné potreby a očakávania národnostných menšín v meniacej sa slovenskej spoločnosti. Modely legislatívy v oblasti národnostných menšín budú prezentovať zástupcovia slovenských samospráv v Maďarsku a Srbsku.Anterselva, TalianskoŠportoví fanúšikovia budú určite sledovať vytrvalostné preteky žien na MS v biatlone v talianskej Anterselve. Na štarte budú aj slovenské reprezentantky, sestry Ivona a Paulína Fialkové. Ivona v prvých dvoch majstrovských disciplínach obsadila deviate a šieste miesto. Vo vytrvalostných pretekoch nemá čo stratiť, chce si ich užiť. Vyslaní reportéri TASR prinesú z Talianska multimediálne spravodajstvo.BratislavaFutbalová Liga majstrov vstupuje do osemfinálovej fázy. V jednom dueli Atletico Madrid privíta obhajcu trofeje FC Liverpool a podľa slov hráčov i trénera španielskeho klubu chce Atletico súperovi návrat na miesto minuloročného finále náležite „osladiť“. V ďalšom dnešnom súboji si to rozdajú tímy, ktoré strieľajú veľa gólov - Borussia Dortmund hostí Paríž St. Germain. Výsledky duelov ponúkne večer športová redakcia TASR.