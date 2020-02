VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 20. februára (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Brusel)V Bruseli dnes popoludní začína mimoriadny samit. Lídri členských krajín Európskej únie budú hovoriť o sedemročnom rozpočte únie. Predseda Európskej rady Charles Michel premiérov v liste upozornil, že nastal čas, aby sa dohodli. Akékoľvek odloženie dohody by totiž spôsobilo problémy štátom a ohrozilo by pokračovanie ich súčasných programov. Rokovaní by sa mal zúčastniť aj premiér Peter Pellegrini.(Bratislava)Mimoriadne rokovanie parlamentu nepokračovalo ani včera. Predseda Národnej rady Andrej Danko musel schôdzu opätovne prerušiť pre obštrukcie nezaradených poslancov okolo Miroslava Beblavého. Tí stále blokujú rečnícky pult a ani po niekoľkých výzvach Danka nechceli plénum opustiť. Schôdza má pokračovať dnes. Poslanci majú prerokovať tri vládne novely, ktorými sa má zvýšiť prídavok na dieťa, zaviesť 13. dôchodok a zrušiť zákon o diaľničnej známke. Tiež majú prijať uznesenie k Istanbulskému dohovoru.(Košice)Východoslovenská galéria bude dnes informovať o otvorení výstavy s názvom 7140. Projekt predstavuje verejnosti nové diela získané do zbierky galérie v rokoch 2015 až 2020. Galéria do svojej zbierky získala kvalitné diela s regionálnym a stredoeurópskym významom. Priblížiť má napríklad výtvarný život na východnom Slovensku.(Čadca)V Kysuckej nemocnici s poliklinikou v Čadci skončila rozsiahla rekonštrukcia priestorov na oddelení anesteziológie a intenzívnej medicíny. Nemocnica potrebovala akútne rekonštrukciu, aby vyhovovala súčasným normám. Celkovo mala stáť takmer 400 tisíc eur. Dnes sa uskutoční slávnostné otvorenie zmodernizovaných priestorov za účasti predsedníčky Žilinského kraja Eriky Jurinovej.(Košice)Technická univerzita v Košiciach spolu so spoločnosťou Sova Digital predstavia prvý takzvaný testbed pre štvrtú priemyselnú revolúciu. Ide o akési ihrisko priemyslu, na ktorom môžu firmy otestovať svoje inovačné výrobky, či služby. Takto ich môžu vyskúšať ešte pred uvedením do praxe a testbed im má pomôcť posunúť ich v procese digitálnej transformácie.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.