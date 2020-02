VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 21. februára (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Dnes pokračuje mimoriadna schôdza parlamentu. Poslanci majú rozhodnúť o tom, či sa bude o troch vládnych novelách rokovať v skrátenom režime. Vo štvrtok bola rozsiahla diskusia, do ktorej sa zapájali zväčša opoziční poslanci. Dnes budú pokračovať v rokovaní o návrhu na skrátené legislatívne konanie o zvýšení prídavku na dieťa a zrušení diaľničných známok.(Bratislava)Dnes uplynuli dva roky od vraždy Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Pri tejto príležitosti sa uskutoční pietna spomienka a zhromaždenie. Uskutočnia sa vo viacerých mestách. Zavraždení boli vo vlastnom dome vo Veľkej Mači. Podľa polície mala byť motívom jeho investigatívna práca novinára.(Bratislava)V Bratislave sa dnes uskutoční slávnostná ceremónia udeľovania štátnej Ceny Jozefa Miloslava Hurban. Udelí ju predseda Národnej rady Andrej Danko v priestoroch Bratislavského hradu. Ide o nové ocenenie, ktoré preveroval aj Ústavný súd.(Bratislava)Ministerstvo životného prostredia bude informovať o prípravných prácach na riešení takzvanej vrakunskej skládky v Bratislave. Ministerstvo informovalo, že sa blížia k finálnemu riešeniu. Sanáciu toxickej skládky po bývalých Chemických závodoch Juraja Dimitrova brzdili neustále prieťahy a odvolania niektorých vlastníkov pozemkov, na ktorých sa majú sanačné práce vykonávať.(Košice)V metropole východu sa dnes uskutoční podujatie pod hlavičkou IT Valley. Ide o novú a unikátnu formu vzdelávania pre širokú verejnosť úzko prepojenú s praxou so zameraním na informačné technológie a softvérový vývoj.Viac zaujímavých informácií sa dozviete zo spravodajského servisu tasr alebo ak navštívite portál teraz.sk.