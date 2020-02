VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 25. februára (TABLET.TV) - Redaktorka TASRvám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Diskusiou o Istanbulskom dohovore bude pokračovať mimoriadna schôdza parlamentu. Snemovňa sa zišla aj pre sociálne opatrenia za vyše pol miliardy eur. Smer a SNS chcú opatrenia prijať v zrýchlenom režime, opozícia to kritizuje, lebo tvrdí, že na skrátené konanie nie sú zákonné dôvody. Schôdzu nepodporujú ani poslanci vládneho Mosta-Híd. Ak by zákony predsa len v parlamente prešli, pôjdu ešte na stôl prezidentke Zuzane Čaputovej. A tá ich môže aj nemusí podpísať. Pokiaľ ich nepodpíše, platiť nebudú.(Prešov)Okresný súd v Prešove by mal rozhodovať o väzbe pre mužov, ktorých zadržali v súvislosti s výbuchom plynu v prešovskej bytovke. Výbuch plynu a následný požiar v 12-podlažnej bytovke na Mukačevskej ulici na prešovskom sídlisku sa stal vlani v decembri. Vyžiadal si sedem mŕtvych, jedna osoba je nezvestná. Vážne poškodenú bytovku museli zbúrať.(Bratislava)Pozrieme sa aj na správu Európskej komisie o Slovensku. V tej vlaňajšej skončilo Slovensko v otázke vnímania nezávislosti súdnictva na poslednom mieste spomedzi členských štátov Európskej únie. Komisia vtedy konštatovala, že pretrvávajú problémy týkajúce sa efektívnosti, nezávislosti a kvality justičného systému. Zároveň vlani poukázala na viacero oblastí, v ktorých by malo Slovensko zlepšiť fungovanie justície.(Bratislava)Štátny podnik Lesy Slovenskej republiky porozpráva o tom, ako chce bojovať s korupciou. Zavádza systém manažérstva proti korupcii. Pozrieme sa aj na to, koľko študentov má záujem o štúdium agropotravinárskych odborov. A tiež na to, ako ich treba motivovať. Porozpráva o tom Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora. No a minister práce Ján Richter bude odovzdávať vyznamenania, dostane ich 25 osobností.(Brusel, Londýn)V Bruseli sa zídu ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie. Hovoriť budú o pobrexitovej obchodnej dohode s Britániou. Na zasadnutí by mohol byť schválený mandát pre rokovania o tejto dohode. A sledujeme aj hlavné ojednávanie vo veci vydania zakladateľa stránky WikiLeaks Juliana Assangea do USA.Viac informácií nájdete v spravodajstve TASR.