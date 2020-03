VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 2. marca (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Prezidentka Zuzana Čaputová je pripravená rokovať o zostavení novej vlády, ktorá má vzísť zo sobotňajších parlamentných volieb. Dnes by mala prijať lídra hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti Igora Matoviča, ktorého strana voľby vyhrala. Matovič avizoval, že už dnes by sa mal stretnúť s ďalšími opozičnými stranami, ktoré boli vo voľbách úspešné a mohli by byť súčasťou novej vládnej koalície. Ide o strany Sme rodina, SaS a Za ľudí.(Bratislava)A pri voľbách ešte zostaneme. Z nášho spravodajstva sa budete môcť dozvedieť názory analytikov, ale aj rôznych zamestnávateľských združení ako sú spokojné s výsledkami parlamentných volieb. Rovnako sa dočítate na aké oblasti by sa mala vláda podľa nich zamerať.(Nováky)V Novákoch sa dnes uskutoční pietna spomienka pri príležitosti 13. Výročia tragickej udalosti v Novákoch. V roku 2007 došlo k výbuchu v priestoroch muničného skladu Vojenského opravárenského podniku. Pri nešťastí zomrelo osem pracovníkov a 20 utrpelo zranenia. Spomienka sa uskutoční v centre mesta pri pamätníku obetiam tejto tragédie.(Bratislava)Naďalej sledujeme ako sa vyvíja vo svete a najmä v Európe situácia okolo koronavírusu. Počet nakazených pribúda. Prvé prípady už zaznamenala aj susedná Česká republika a Rakúsko. Slovensko už prijalo potrebné preventívne opatrenia, uskutočnili sa aj cvičenia, ak by vypukla nákaza aj u nás.(Zvolen)Dnes štartuje už 21. Ročník Týždňa slovenských knižníc na Zvolenskom zámsku. Celoslovenské podujatie sa uskutoční pod mottom „Knižnice pre všetkých“. Cieľom tohto podujatia je zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie. Marec je totiž na Slovensku tradične považovaný za mesiac knihy.