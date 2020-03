VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 3. marca (TABLET.TV) - Šéfredaktor TASR Marián Kolár prináša spravodajský prehľad dňa.BratislavaSledujeme politickú situáciu po víkendových voľbách. Ich víťaz, hnutie OĽaNO a jeho líder Igor Matovič odštartoval predbežné rozhovory s lídrami potenciálnych koaličných strán. Stretol sa so šéfom SaS Richardom Sulíkom a s lídrom hnutia SME rodina Borisom Kollárom. Matoviča prijala aj prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu dnes plánuje prijať ďalších lídrov, ktorí by sa mohli podieľať na prípadnej budúcej vláde s OĽaNO. Igor Matovič po všetkých stretnutiach zdôraznil, že by chcel zostaviť koalíciu s ústavnou parlamentnou väčšinou, teda zo subjektmi SaS, Sme rodina i Za ľudí. Dnes má v pláne stretnutie s Andrejom Kiskom. Všetko dôležité bude v domácom spravodajstve TASR.Bratislava/WashingtonSpojené štáty čaká "supervolebný" utorok, počas ktorého Demokratická strana rozdelí viac ako tretinu delegátov potrebných na zisk nominácie do prezidentských volieb. Super utorok o nej ešte nerozhodne, ale naznačí šance jednotlivých kandidátov. Demokrati a republikáni v 14-ich štátoch a v nezačlenenom území Americká Samoa rozhodnú o tom, koho by ich strany mali postaviť ako prezidentského kandidáta v novembrových voľbách. Zahraničný servis prinesie podrobnosti.PrešovOkresný súd v Prešove bude rozhodovať o prepustení z väzby troch obvinených v súvislosti s decembrovým výbuchom plynu na Mukačevskej ulici v Prešove. Ukončiť väzbu žiada obhajoba. Naopak prokuratúra žiada rozšíriť dôvody väzby. Prokuratúra zároveň predložila súdu informáciu o tom, že vyšetrovateľ zmenil a sprísnil právnu kvalifikáciu z nedbanlivostného na úmyselný trestný čin. Týchto troch obvinených Okresný súd poslal do väzby 9-eho decembra 2019. Krajský súd v Prešove bude zase rozhodovať o ďalších dvoch obvinených v súvislosti s výbuchom na Mukačevskej ulici. Okresný súd minulý týždeň rozhodol o ich stíhaní na slobode. Keďže prokurátor podal voči rozhodnutiu sťažnosť, bude sa ňou zaberať Krajský súd.Bratislava/AmsterdamSlovenskí futbalisti sa dnes dozvedia mená troch súperov v druhom ročníku Ligy národov UEFA. Žreb súťaže bude v Amsterdame a Slováci pri ňom budú v treťom koši B-divízie spolu s Tureckom, Írskom a Severným Írskom. Slovenskí reprezentanti budú hrať teda v B-divízii v štvorčlennej skupine a z Ligy národov bude opäť šanca postúpiť cez baráž na svetový šampionát do Kataru v roku 2022. Slovensko bude mať s bojom o postup cez baráž LN skúsenosť už tento mesiac, keď zabojuje proti Írom v prvom súboji play off o EURO 2020.Denný podcast Diár prináša spravodajský prehľad očakávaných udalostí.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: