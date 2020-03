VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 6. marca (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Viera Kulichová vám prináša spravodajský prehľad dňa.(Bratislava)Strany OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí pokračujú v povolebných rokovaniach. Majú za sebou prvé stretnutie v zostave, v ktorej by chceli spolu vládnuť. Dohodli sa na niekoľkých pilieroch, medzi nimi napríklad na otvorenom vládnutí. Teraz si majú podeliť posty vo vláde a dohodnúť program. Koaličnú zmluvu zatiaľ nepodpísali.(Slovensko)Sledujeme aj vývoj v prípade nového koronavírusu. Na Slovensku testovali už viac ako 300 vzoriek, všetky sú negatívne. Nový koronavírus teda nebol zatiaľ na Slovensku potvrdený. Vírus spôsobuje akútne respiračné ochorenie. Slovensko sa musí podľa premiéra Petra Pellegriniho zodpovedne pripraviť na všetky scenáre.(Bratislava)Ministerstvo spravodlivosti sa presťahovalo,dnes oificiálne otvoria nové sídlo rezortu. Ministerstvo doteraz sídlilo v priestoroch na Župnom námestí v Bratislave, kde je aj Najvyšší súd . Budova už kapacitne nestačila. Nové sídlo rezortu je v bývalých priestoroch Výskumného ústavu zváračského na Račianskej ulici v Bratislave, kde je aj Centrum právnej pomoci. Ročný nájom a prevádzka nových priestorov by mali vyjsť na 1,7 milióna eur.(Brusel, Záhreb)Ministri zdravotníctva Európskej únie budú v Bruseli mimoriadne rokovať o koronavíruse. V Záhrebe sa zas zídu ministri zahraničných vecí únie. Na dvojdňovom neformálnom zasadnutí budú hovoriť o situácii v súvislosti s presunmi migrantov z Turecka.(Bratislava)Útvar hodnoty za peniaze porozpráva o tom, aký je optimálny počet štátnych úradníkov, policajtov, alebo sestričiek. Či im platíme dos, alebo sú nedocenení? Útvar povie aj to, ako by sa mohla v tomto smere zlepšiť situácia vo verejnej správe. Viac informácií nájdete v spravodajsve TASR, pekný deň a užite si víkend.Podcast Diár si môžete vypočuť v počítači a zároveň aj odoberať vo svojich mobilných zariadeniach.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: