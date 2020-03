VIDEO A PODCAST Diár na každý deň

Bratislava 11. marca (TABLET.TV) - Redaktorka TASR Martina Rybanská vám prináša spravodajský prehľad dňa.Dobrý deň, je streda a my vám prinášame prehľad najdôležitejších udalostí dnešného dňa. Vitajte pri sledovaní diára.(Bratislava)Dnes bude ešte rokovať dosluhujúca vláda Petra Pellegriniho. Ministrov však nečaká rozsiahly program. Budú sa zaoberať len informačnými správami. Jedna z nich sa zaoberá realizáciou opatrení na ozdravenie krajiny Žiarskej kotliny. Pellegrini budem okrem toho informovať o výsledkoch rokovaní Rady Euróspkej únie v Bruseli, ktoré sa uskutočnili v polovici februára tohto roka.(Hrnčiarovce nad Parnou)V našom spravodajskom servise sa dnes dočítate aj o podmienečnom prepustení Martina Hrabárika, ktorý bol členom bratislavského podsvetia sýkorovcov. V minulosti dostal trest odňatia slobody na 11 rokov za členstvo v zločineckej skupine a za spáchanie najmenej dvoch zločinov.(Bratislava)Súkromná zdravotná poisťovňa Dôvera dnes zverejní rebríček najlepších nemocníc na Slovensku za minulý rok. Zostavuje ho každoročne. Poisťovňa pri hodnotení prihliada aj na spokojnosť a hodnotenie pacientov. Zverejní aj mená nemocníc, ktoré v prieskume dopadli najhoršie.(Košice)Košický samosprávny kraj bude informovať o výstavbe atletického štadióna pri Strednej športovej škole v Košiciach. Okrem toho dnes aj podpíše zmluvu o realizácii tohto projektu so Slovenským atletickým zväzom.(Paríž)A pri športe ešte zostaneme. Slovenský cyklista Peter Sagan by mal dnes absolvovať ďalšiu etapu pretekov Paríž- Nice. Predchádzajúcu etapu vyhral Talian Giacomo Nizzolo, Sagan skončil na 11. mieste so stratou troch sekúnd.Podcast Diár si môžete vypočuť aj na: