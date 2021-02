VIDEO: Komisia prešetruje úmrtie M. Lučanského vo väznici v Prešove

Prešov 1. februára (TASR) – Špeciálna komisia na vyšetrovanie okolností samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského sa v pondelok prišla do Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Prešove oboznámiť s podrobnosťami jeho pobytu, pozrieť si v priestory, v ktorých sa pohyboval, a pýtať sa na jednotlivé udalosti.



Špeciálna komisia zisťovala vo väznici okolnosti prípadu M. Lučanského



Členovia špeciálnej komisie na vyšetrovanie okolností samovraždy bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského v pondelok počas približne osemhodinového stretnutia v prešovskej väznici absolvovali rozhovory so zamestnancami. Pozreli si tiež priestory, v ktorých sa Lučanský pohyboval.



Podľa členky komisie Denisy Sakovej (nezaradená) im personál zbavený mlčanlivosti odpovedal na viaceré otázky.



„Odpovede vniesli väčšie svetlo do niektorých okolností. Naopak, niektoré si trochu odporovali, a preto sme si vyžiadali ešte od pána riaditeľa ústavu ďalšie veci, ktoré chceme mať ako podklad. Dohodli sme sa, že si ich najprv naštudujeme v Bratislave a následne sa rozhodne, či opätovne prídeme do Prešova do väznice a budeme sa ďalej pýtať," povedala.



Pripomenula, že ako komisia spolupracujú s ľuďmi, ktorí patria pod ministerstvo spravodlivosti alebo jeho organizácie.



„To znamená, že nemáme ucelený pohľad na celú vec, napríklad nemáme ani lekárske záznamy, nemôžeme sa rozprávať s ošetrujúcimi lekármi, ktorí boli vo fakultnej nemocnici v Prešove. Taktiež nemôžeme navštíviť ani Vojenskú nemocnicu v Ružomberku. Preto sa spoliehame, že ak budeme mať nejaké podnety, tak určite to budeme riešiť s orgánmi činnými v trestnom konaní," skonštatovala Saková.







Ďalší člen komisie Milan Laurenčík (SaS) na všetky svoje otázky odpovede dostal. „Nie som odborník na procesy, ktoré tu môžu byť a ktoré sa tu vykonávajú. Takže si zistím na iných miestach, či to takto mohlo byť, ako mi odpovedali," poznamenal.



Podľa Juraja Krúpu (OĽANO) im vo väznici unisono odpovedali na ich otázky. „Vytvorili nám ucelenejší obraz o incidentoch, ktoré sa udali 9. alebo 29. decembra. Čo sa dialo predtým, aj potom. V podstate všetky odpovede dávali zmysel a zhodovali sa s materiálmi, ktoré máme. Viete, vždy môžete nájsť detail, ktorý vám nemusí sedieť, že vám nesedí minúta, dve alebo niečo podobné, ale to sú detaily, ktoré neovplyvňujú celú situáciu takým zásadným spôsobom, aby sme mohli spochybniť to, čo sa v skutočnosti udialo," zhrnul Krúpa.



Podľa člena komisie Mariana Kotlebu príslušníci Zboru väzenskej a justičnej stráže postupovali po tom, ako našli Lučanského, najlepšie ako vedeli.







„Dnes sa definitívne potvrdilo to, že prvý incident nemohol byť ani len teoreticky pokusom o samovraždu. Zároveň všetci, s ktorými sme dnes boli v kontakte, úplne jasne vylúčili nejaké samovražedné tendencie generála Lučanského, aj vo vzťahu k druhému incidentu. Nehovorím že vylučujeme to, čo sa stalo teraz definitívne, ale že to jednoducho v tých výsluchoch vylúčili," uzavrel.