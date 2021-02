VIDEO: Malí farmári na znak lojality odovzdali J. Mičovskému dary

Bratislava 15. februára (TASR) - Malí rodinní farmári na znak lojality k ministrovi pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Jánovi Mičovskému (OĽANO) v pondelok odovzdali dary z vlastnej produkcie. Dištancujú sa od nespokojnosti Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK). Minister Mičovský spolu so štátnym tajomníkom agrorezortu Martinom Feckom prevzali od malých farmárov symbolický košík slovenských potravín. Informovalo o tom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR na sociálnej sieti.



"Môžem len potvrdiť, že naším cieľom je skutočne urobiť všetko pre podporu malých, rodinných aj začínajúcich farmárov na našom vidieku," povedal Mičovský na stretnutí so zástupcami malých farmárov.







Košík priniesli ministrovi predstavitelia siedmich združení malých, začínajúcich, rodinných a lokálnych farmárov. Ide o Agrárnu komoru Slovenska (AKS), Združenie mladých farmárov na Slovensku (ASYF), Iniciatívu poľnohospodárov (IPIF), Zväz ekologického poľnohospodárstva (Ekotrend Slovakia), Včelársky ekologický spolok Slovenska, Združenie vlastníkov pôdy a agropodnikateľov Slovenska (ZVPAS) a Združenie vlastníkov pôdy a rodinných fariem Slovenska (ZVP RFS).



"Dištancujeme sa od umelo vyvolanej nespokojnosti SPPK - doteraz najväčších poberateľov dotácií, ktorí v strachu pred plnením programového vyhlásenia vlády (podpora malých farmárov) útočia na rozhodnutia ministerstva pôdohospodárstva a ministra Mičovského," uviedli členovia združení.



Ako podotkli malí farmári, skutočnosť, že SPPK nechala ministrovi prázdny košík, potvrdzuje len to, že nevedia slovenským ľudom zabezpečiť potravinovú sebestačnosť, a preto chcú oni, naopak, poukázať na to, že vedia Slovákom ponúknuť zdravé potraviny.